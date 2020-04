Oroscopo Paolo Fox oggi e 5-10 aprile 2020/ Gemelli, Bilancia, Pesci Acquario al top

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI DELLA SETTIMANA

La classifica settimanale di Paolo Fox ritorna anche oggi per rivelare l’Oroscopo dell’astrologo: le novità sono già state annunciate su DipiuTV. Anche per i segni che hanno conquistato cinque stelline: i Gemelli hanno le stelle dalla loro parte, grazie a Venere nel segno che permettere di vivere situazioni interessanti. Anche se ci sarà qualche prova da superare in campo emozionale. Le coppie che hanno superato la crisi sono più forti e serene. Sguardo attento per ciò che accadrà sotto Pasqua. Nel Lavoro aumenta la forza e arrivano importanti novità. Se devi parlare con qualcuno che conta, agisci adesso. In arrivo soluzioni per situazioni pratiche. I single della Bilancia in cerca d’amore hanno Venere favorevole e Saturno che smette di essere contrario, favorendo le storie d’amore. Fortuna anche per chi è in cerca di una passione. Le coppie possono fare delle scelte, anche se la relazione è ancora ufficiosa. Gli ostacoli del passato sembrano svaniti. Nel Lavoro aumenta la forza dopo la crisi. Luna nel segno nel giorno di martedì aiuterà a risolvere dei problemi. Favoriti i cambiamenti. I cuori solitari dell’Acquario hanno un cielo interessante. Se ti piace qualcuno, vai avanti. Venere favorevole aiuta nelle situazioni di cuore e regala forza nelle giornate attorno a martedì. Ancora qualche polemica per le coppie: l’importante è rimanere uniti. Utili i progetti per il futuro, ma attenzione al portafogli. Nel Lavoro si otterranno dei risultati, anche se non mancheranno discussioni per casa o spese. Qualcuno potrebbe interrompere una collaborazione.

I Pesci sono tesi in Amore e non sanno se fidarsi di una persona. Cautela ad inizio settimana, i dubbi si fanno sentire. Le coppie sono polemiche, ma anche affettuose. Il consiglio dell’astrologo è di non smuovere le acque ad inizio settimana e cautela nella giornata di domenica. Nel Lavoro ci saranno dei cambiamenti, forse riguarda l’ufficio o altre situazioni programmate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA