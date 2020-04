Oroscopo Paolo Fox oggi e 5-10 aprile 2020/ Leone, Vergine, Scorpione e Toro

CLASSIFICA OROSCOPO: VERGINE E SCORPIONE IN FONDO

Ultima posizione per la classifica settimanale di Paolo Fox: quali segni hanno ricevuto solo tre stelline? DipiuTV ci rivela l’Oroscopo del noto astrologo e ci parla del Toro: i nati del segno si sentono distanti da tutto e la colpa è anche per le incomprensioni da tenere sotto controllo. Oltre che per le feste in arrivo. Avvantaggiate le avventure e gli incontri mordi e fuggi. Le coppie che vogliono ufficializzare un’unione troveranno il favore delle stelle, così come chi cerca casa o vorrebbe un figlio. Le possibilità aumenteranno nel mese di maggio. Giove favorevole nel Lavoro, anche se i problemi non mancano. I nati del segno sono pronti per agire, ma i cambiamenti sono dietro l’angolo. Sole nel segno del Leone: c’è maggiore serenità ed equilibrio, si vivono emozioni nuove. Migliora la capacità di capire l’altro e il dialogo. Attenzione però a chi è già impegnato. Le coppie tornano ad amare con Venere favorevole e sabato si unirà alla Luna nel segno. Ormai il passato è alle spalle, soprattutto se si parla di qualcuno di negativo. Il Lavoro vedrà nascere nuove situazioni: Saturno opposto richiede però di potare i rami di collaborazioni inutili. La Vergine dovrà abbandonare la vena polemica dei giorni scorsi. Se c’è una persona che piace, è meglio evitare gli scontri diretti e armarsi di pazienza. Le coppie si allontanano invece dal periodo positivo e creano conflitti, anche se sarebbe utile evitare quelli nati per problemi di poco conto.

Nel Lavoro si cerca di cambiare molte cose, ma ci sono dei ritardi. Il 2020 però regalerà qualcosa di importante. Lo Scorpione non ha più Venere contraria, anche se l’Amore deve avere il suo tempo per decollare. C’è maggiore incertezza, la tendenza a fare polemica e sollevare critiche. Le coppie possono vivere qualche disagio, ma giovedì ci sarà qualche intuizione in più. La serenità, anche finanziaria, va recuperata. Nel Lavoro Giove è favorevole nonostante richieda un certo impegno. Le prove non mancano: chi ha un’attività nel commercio potrà avere un riscatto a breve.



