Oroscopo Paolo Fox oggi e classifica 6-12 aprile 2020/ Toro e Gemelli settimana al top

Oroscopo Paolo Fox 6-12 aprile 2020: segni al top

Si può stilare una classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox iniziando dai segni che si possono considerare al top. Toro: questo è un momento d’oro per conoscere nuove persone e aprirsi a nuovi orizzonti anche per quanto riguarda l’amicizia e non solo per l’amore. Si possono fare progetti in questo momento per il futuro professionale, anche se serve tempo prima di arrivare a ottenere quanto si vuole. Il rischio è di farsi travolgere senza verificare quello che si andrà a fare. Gemelli: Venere influenza in maniera decisamente positiva il segno in questione. Si tratta di un periodo sicuramente molto fertile per quanto riguarda i rapporti di coppia. La posizione di Saturno rende il segno più intuitivo dal punto di vista professionale. Attenzione a trovare il tempo per fare ciò che si ama, ne risentirà il benessere interiore.

Ariete, Leone e Bilancia settimana in crescita

Voltando pagina sull’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci invece su quelli che si possono considerare i segni in crescita. Ariete: gli ultimi giorni hanno aggiunto un po’ di positività per quanto riguarda l’amore, anche se non si riesce a scinderlo da tutto il resto. Sarebbe il caso di soffermarsi a curare qualche problema fisico di troppo che si è verificato nell’ultimo periodo. Si cerca un riscatto anche dal punto di vista lavorativo, una cosa che va avanti dall’inizio del 2020. Leone: si possono superare le complicazioni dal punto di vista dell’amore. Chi è già in coppia potrebbe addirittura fare un ulteriore salto di qualità e innamorarsi di più se possibile. Il periodo regalerà conferme alle idee dal punto di vista professionale che aiuterà a una crescita proporzionale. In questo momento di fermo e grande nervosismo yoga o pilates possono essere una soluzione anche se fatti in casa. Bilancia: Venere sta facendo un bel tragitto, proteggendo di fatto il segno. Si deve passare sopra a delle mancanze per evitare di litigare anche per inezie. Si potrebbe far partire una cura depurativa in questo periodo con la forza di rimettersi in sesto e curare la propria persona.



