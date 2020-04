Oroscopo Paolo Fox oggi e classifica settimana 6-12 aprile/ Vergine e Sagittario flop

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 6-12 aprile: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 aprile ci porta ad analizzare i segni flop. Vergine: la prudenza in amore deve guidare il segno e le sue parole. Si è una persona che fa spesso prevalere l’istinto e questo può portare a litigare. La strategia professionale di questo periodo potrebbe portare a ottimi risultati. C’è da segnalare però un momento di grande preoccupazione per le persone che si hanno al proprio fianco. Sagittario: l’amore non deve essere troppo critico in questo periodo, una cosa pratica per questo segno che però a volte si rivolta contro. Non ci si deve perdere in dettagli insignificanti quando si lavora, forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione. I pianeti sono in buon aspetto, ci potrebbe essere una cura ricostituente in programma per migliorare. Capricorno: Mercurio sarà dissonante dall’11 del mese prossimo. Si deve stare un po’ attenti alle questioni finanziarie perché ci sono davvero poche entrate anche se si deve continuare a pagare per le proprie spese. Pesci: Venere è dissonante e questo invita a stare attenti anche a qualche persona molto vicina. Non bisogna perdere tempo sul lavoro per quanto riguarda i particolari, ma si deve lavorare verso un progetto che porta ai mesi di giugno e luglio. Si dovrebbe fare maggiormente vita sana in questo periodo.

I segni in fase di stallo dell’oroscopo di Paolo Fox

E ora soffermiamoci sui segni in fase di stallo analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: si deve evitare di rendere gelosa la persona che si ama perché potrebbe davvero essere portata a fare delle scenate in questo periodo. La diplomazia non è il forte del segno che da tempo si trova a vivere professionalmente delle revisioni. Sono in programma dei cambiamenti che potrebbero portare a vivere una nuova luce. Scorpione: Venere è definitivamente uscito dall’opposizione e non è più fastidioso come prima. Quindi in amore presto sarà possibile riguadagnare terreno. Sul lavoro bisogna stare attenti alle persone che sono attorno, qualcuno infatti non è amico come vorrebbe invece far credere. Il fine settimana segnerà un crescendo per un segno che è in netta ripresa. Acquario: in amore si potrà incanalare una certa insoddisfazione, gli obiettivi che si prova a costruire il segno sono comunque concreti e costruttivi. Chi lavora nella ricerca sembra essere favorito. Le stelle sconsigliano invece di effettuare degli azzardi dal punto di vista commerciale.



