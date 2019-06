Oroscopo Paolo Fox oggi e classifica settimanale 16-21 giugno/ Previsioni segno per segno

Oroscopo: classifica settimanale di Paolo Fox 16-21 giugno 2019: quali sono i segni al top?

Paolo Fox ci regala il suo nuovo Oroscopo tramite le pagine di DiPiù Tv e aggiunge inoltre una chicca per tutti gli amanti delle stelle: la classifica settimanale. Cinque stelline per i Gemelli, che dovranno procedere con cautela di fronte alle nuove conoscenze. Venere è ancora nel segno e c’è voglia di amare, ma non bisogna abbassare la guardia. Le coppie storiche sono protette da qualsiasi tipo di attacco esterno. Week end di riflessione per chi ha una relazione con chi ha problemi sul lavoro o in famiglia. Nel Lavoro ci si potrà far valere dopo un torto subito. Giovedì regala una soluzione. Favorito chi lavora in proprio. I single del Cancro possono contare su una svolta nell’Amore entro luglio, grazie ad astri favorevoli per le nuove relazioni. Meglio lasciare da parte il passato e dotarsi di coraggio e determinazione. Emozioni speciali per il week end delle coppie, grazie a Mercurio nel segno che stimola il rapporto di coppia e Marte che regala passionalità. Nel Lavoro non mancherà la fortuna, utile per chi è a caccia di nuove occasioni.

Oroscopo Paolo Fox: cielo sereno per lo Scorpione

Continua la classifica di Paolo Fox e le previsioni del suo Oroscopo, come sempre raccontate tramite le pagine di DiPiù Tv. Quattro stelline all’Ariete, che vorrà parlare chiaro in Amore. Interessante venerdì per i sentimenti e qualche attrazione fatale. Attenzione però a chi è già impegnato. Le coppie sono solide, ma non è esclusa un’attrazione al di fuori della relazione. Chi è separato potrebbe discutere ancora per soldi. Nel Lavoro, favoriti i progetti nati per caso, che si riveleranno importanti. Meglio non perdere tempo o rimandare. La trasformazione è vicina, ma bisogna tenere lontano lo stress. Qualcuno dei single del Toro potrebbe aver incontrato l’Amore già agli inizi di giugno oppure essere vicino al colpo di fulmine. Saturno in ottimo aspetto e Urano favorevole parlano di cambiamenti sostanziali. Le coppie storiche potrebbero fare il passo decisivo e pensare a nozze o convivenza. I separati si lanciano invece verso nuove avventure. Attenzione all’impulsività, specie nella giornata di venerdì. Momento utile per mettersi in gioco nel Lavoro, anche se i cambiamenti si sono verificati già da marzo. Bisognerà aspettare per qualcosa di concreto. I single del Leone possono contare sul loro fascino e il favore dei pianeti che regalano serenità. A fine maggio o inizio giugno si potrebbe essere verificato un problema da dimenticare. Le stelle promettono nuovi incontri fino alla fine dell’estate. Le coppie si sentono incomprese, ma nelle prossime due settimane ci potrà essere un riavvicinamento. Qualcuno potrebbe aver cambiato idea sul Lavoro, troncando una collaborazione insoddisfacente. Periodo fertile per le nuove idee, con calo nella giornata di giovedì. Cielo sereno anche per lo Scorpione, che grazie a Mercurio in buona posizione potrebbe fare nuovi incontri. Si riprende quota dopo un periodo buio, ma venerdì sarà in calo. Le coppie stanno organizzando grandi progetti da ultimare a luglio. Sabato utile per chi deve discutere di un problema importante. Nel Lavoro bisogna procedere con cautela. Non è il momento di rischiare il tutto per tutto. Martedì però sarà utile per fare una proposta. I cuori solitari dell’Acquario sono ancora distanti dall’Amore e giugno è stato pieno di perplessità nel capo delle relazioni. Ora si sente di più il desiderio di qualcosa di nuovo e forse giovedì o venerdì potrebbe verificarsi un incontro speciale. Le coppie sentono il bisogno di novità: la Luna nel segno da giovedì potrebbe spingere a sentirsi ribelli, ma anche di risolvere i conflitti. Nel Lavoro c’è desiderio di cambiamento, ma per adesso non si deve rischiare.

Oroscopo e classifica: Bilancia desidera l’amore

Ultimo giro di boa per la classifica di Paolo Fox, che ci regala previsioni e Oroscopo grazie alla rubrica su DiPiù Tv dedicata agli astri. Tre stelline per la Vergine, che non riesce a lasciarsi andare in Amore. In questo periodo si è scettici e questo frena ogni tipo di legame. In crisi anche le coppie: si consiglia prudenza fino alla fine del mese. Meglio evitare i conflitti nel fine settimana. Periodo comunque utile per aumentare la forza di un legame, ma serve razionalità. Favorito il Lavoro, dove sarà possibile risolvere delle situazioni rimaste in sospeso. Il lunedì però non sarà utile per le trattative. La Bilancia desidera l’Amore, ma potrebbe perdere la testa per qualcuno di distante o già impegnato. Le giornate saranno ricche di agitazione, mentre le nuove storie richiedono cautela. Le coppie devono ritrovare un equilibrio, ma meglio non discutere attorno a martedì o mercoledì. Anche nel Lavoro si ricerca un cambiamento ed è possibile che qualche buona notizia spunti a breve. Le stelle sono attive ma incerte: approfitta di questo momento per riflettere. I single del Sagittario vorrebbero incontrare l’anima gemella, ma non è così semplice senza impegnarsi a fondo. Chi si è separato oppure ha incontrato di recente qualcuno è incerto su ciò che prova. Le coppie recuperano nel fine settimana, ma la prudenza non sarà mai troppa. qualcuno potrebbe avere un ripensamento, ma chi è alla ricerca di un figlio potrà contare sull’aiuto di Giove. Nel Lavoro si vorrebbero grandi cambiamenti che per ora non saranno possibili. Chi lavora in autonomia dovrà risolvere questioni finanziarie o legali. I nati del Capricorno sono più polemici e qualcuno potrebbe chiudersi in se stesso. Altri invece preferiranno potare i rami di relazioni inutili o poco chiare. Venere è presente ma il suo effetto è debole. Le coppie sono distratte ed i problemi di lavoro non aiutano. Ancora in crisi chi ha già affrontato uno stop nei mesi di aprile e maggio. Meglio prendere tempo per evitare di dare risposte sbagliate. Cautela con le spese e ritardi per i contratti: le stelle non aiutano il Lavoro. Forse se ne riparla a fine mese o settembre. I nati dei Pesci potrebbero aver chiuso le porte all’Amore. Non si cerca un vero sentimento ma l’attenzione di qualcuno. Forse è la mancanza di fiducia a rendere più scettici? Le coppie non dovranno cedere al litigio nel fine settimana, quando le stelle saranno più agitate. Quanto sta accadendo nel lavoro influenza in modo negativo anche il rapporto a due. Non mancheranno disagi con gli ex partner. Nel Lavoro favoriti accordi e progetti, anche se non corrispondono del tutto ai desideri. Prudenza però nel firmare i contratti, mentre successo in arrivo per chi lavora con il pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA