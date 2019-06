Oroscopo Paolo Fox oggi e classifica settimanale 3-9 giugno/ Previsioni: segni al top e in difficoltà

Oroscopo 3-9 giugno, classifica settimanale dei segni di Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna ancora questa settimana per svelarci le previsioni e soprattutto la nuova classifica per tutti i segni. Grazie a DiPiùTV, scopriamo che il Toro è fra i segni ad aver conquistato cinque stelline: le trasformazioni sono in atto anche in Amore, per via della presenza di Venere nel segno e l’aiuto che sabato otterrà dalla Luna. Gli incontri più positivi saranno con Bilancia e Acquario e alcuni potrebbero recuperare il legame con qualcuno conosciuto a marzo. Il cielo è sereno anche per le coppie, specialmente per chi vuole ricucire degli strappi. Non sono mancate però anche dei problemi pratici, ma tutto può essere superato grazie alla forza di volontà. Il weekend sarà utile invece per chi vuole programmare strategie per gli investimenti futuri. Il transito di Mercurio impone di risparmiare. Amore in primo piano anche per lo Scorpione, alla ricerca di relazioni stabili. Settimana interessante, anche se non priva di stanchezza e nervosismo nel fine settimana. Appesantite invece le coppie, forse a causa della monotonia. Chi ha una relazione da anni dovrà ritrovare il fuoco della passione. Nel lavoro si potranno concludere gli accordi rimasti sospesi nel mese di maggio. Il cambiamento è dietro l’angolo e il merito è di Marte in transito. Venere positivo per i Pesci, forse sbandati se in assenza di rapporti stabili. Il consiglio dell’astrologo è di reagire, soprattutto perché le giornate centrali della settimana saranno interessanti. Anche per uscire e guardarsi attorno. Le coppie si trovano sull’altalena delle emozioni, ma non bisogna perdere di vista l’obbiettivo. E soprattutto prepararsi fin da ora alle vacanze di luglio, mese in cui i sentimenti vivranno un’esplosione. Accordi possibili da mercoledì, anche se per la professione si tratta di un periodo di conservazione. Riflessivo il Leone, che si interroga sul futuro. Serenità in arrivo però in amore, magari grazie ad un viaggio per la prossima settimana. Le coppie devono invece tenere sotto controllo le spese, dato che le uscite dell’anno scorso non sono ancora state recuperate. Venerdì regala incontri piacevoli grazie alla Luna. Nel lavoro bisognerà superare un ostacolo, forse legato ad un progetto da realizzare in estate. Alcuni potrebbero scegliere di abbandonare la mansione attuale e mettersi in proprio. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

Oroscopo: segni in crescita della settimana

Paolo Fox ci aiuta a comprendere Oroscopo e classifica di questa settimana: solo due segni sono riusciti a conquistare quattro stelline. I nati del Sagittario hanno dalla loro parte un cielo interessante, anche se alcuni sono pronti a chiudere la porta dell’amore. Bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare in caso di delusioni. Senza freno forse le coppie, che hanno detto qualche parola di troppo attorno a domenica e lunedì. Non mancano le preoccupazioni. Nel lavoro, accordi possibili tranne che nei primi due giorni della settimana. Per rimettere in carreggiata le uscite di inizio anno occorrerà ideare delle strategie utili. La Vergine invece potrebbe fare degli incontri speciali. Anche se Venere è positiva, sarà la disponibilità dei nati del segno a fare la differenza. Interessante mercoledì e dintorni. Il lato economico non aiuta le coppie, in revisione per quanto riguarda la gestione delle finanze. Rinnovamento comunque possibile, ma cautela nei primi tre giorni del mese. Pazienza in calo nel lavoro, soprattutto fra lunedì e martedì. Meglio non rovinare tutto e cercare una maggiore serenità.

Oroscopo settimanale, segni in calo

Scoprire la classifica di questa settimana dell’oroscopo di Paolo Fox: quattro stelline alla Bilancia, alla ricerca di un amore. I nati del segno non si lasciano andare, forse per via del passato. Bisogna però ritrovare una certa serenità per poter vivere una relazione. Riflessive le coppie che vogliono capire che cosa è andato storto alla fine di aprile ed agli inizi di maggio. Si recupera questo mese, anche per chi vuole fare una vacanza. Si sblocca il lavoro, ma non mancano stanchezza e grandi novità in arrivo. In recupero il Capricorno, che lo scorso mese ha affrontato una delusione. In linea generale c’è una trasformazione in atto che rivoluziona lo stile di vita, portando anche un po’ di pesantezza questo mercoledì. Da venerdì bisognerà puntare sull’essenziale. Le coppie sofferenti subiscono il peso dell’incertezza. Malessere presente, ma una possibilità di recupero. In crisi il lavoro, a causa di spese impreviste ed eventi imprevedibili. Per questo bisognerà rimanere calmi. Stanco l’Acquario, che non trova stimoli in amore. Magari le opportunità non mancano, ma i nati del segno faticano a non sentirsi scoraggiati. Anche le coppie storiche dovranno trovare il modo di rinverdire il loro legame. Pesante venerdì: mantieni la calma. Nel lavoro c’è desiderio di cambiamento, anche se manca il sostegno economico. Procedere con cautela. Più tranquillo il cielo dei Gemelli, che nelle ultime settimane hanno affrontato problemi legali. Le ostilità professionali si sono riversate nell’amore. Ancora bufera per le coppie, che dovranno aspettarsi una complicazione ad inizio settimana. Migliora il lavoro, almeno rispetto a quanto accaduto nelle ultime due settimane.

Chi ha guadagnato l’ultima posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox?

Quali segni troviamo all’ultimo posto della classifica di Paolo Fox? L’astrologo ci svela previsioni e Oroscopo dove scopriamo che l’Ariete non è fra i segni più fortunati. Solo due stelline per i nati del segno, in attesa di confermare un legame e molto più riflessivi del solito. Meglio comunque non sottovalutare un incontro e dotarsi di pazienza per i venti di mercoledì. Attenzione alle discussioni in coppia: Giove è ancora favorevole, ma i conflitti non mancheranno. Nel lavoro si vorrebbero dei cambiamenti, ma qualcuno ostacola i desideri del segno. In arrivo incarichi e possibilità di mostrare le proprie qualità. Infine il Cancro, sempre più agitato a causa di una crisi in amore avvenuta all’inizio dello scorso marzo. Forse perché bisogna superare un tradimento oppure perché i nati del segno non vogliono ammettere la presenza di un legame. Cautela alla parte centrale della settimana per le coppie che hanno litigato per motivi economici. Le buone stelle ci saranno, ma solo da metà mese. Nuove collaborazioni per il lavoro: non è escluso tuttavia che possa presentarsi qualche problema. Meglio tenere a freno la vena polemica.



