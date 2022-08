Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 29-30 agosto 2022/ Le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani 29-30 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Settembre è ormai alle porte. Come saranno le stelle per gli ultimi giorni di agosto? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani, lunedì 29 agosto e martedì 30 agosto, secondo la sua App Astri. Si parte con l’Ariete: Giove aiuta il settore delle amicizie e il cielo rafforza la passionalità. Sul lavoro le cose cambiano e potete contare sulla protezione di Giove. Il Toro, invece, va incontro a giornate turbolente per l’amore e la famiglia. La professione è produttiva. Nuovi incontri per i Gemelli. Dinamico il cielo professionale: possibili litigi nella giornata di oggi, lunedì 29 agosto. Molto agitazione per il Cancro nella giornata del 30 agosto. Domani evitare anche posizioni troppo drastiche sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni oggi e domani: cosa dicono le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il cielo di oggi e domani, 29 e 30 agosto, permette al Leone di fare scelte importanti in amore. Momento valido per sbloccare situazioni burocratiche. Periodo confuso in amore per la Vergine, Marte in aspetto ambiguo può creare qualche tensione in più. Buone occasioni in amore per la Bilancia nelle giornate intorno al 30 agosto. Meglio restare in attesa degli eventi. La vita dello Scorpione sta per cambiare profondamente sia dal punto di vista sentimentale che professionale: cercate di lasciarvi alle spalle la malinconia.

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani degli ultimi segni: le previsioni del 29 e 30 agosto

Per il Sagittario è il momento giusto per fare nascere nuovi e importanti legami, anche il settore delle amicizie è premiato. Giove è favorevole, ma il passaggio di Marte opposto genere qualche tensione. Per quanto riguarda il Capricorno, Giove è in aspetto difficile ma con settembre Venere tornerà favorevole. Notizie importanti in arrivo sul lavoro. L’amore torna ad essere in cima alla lista per l’Acquario, sopratutto dopo il 5 settembre. Se dovete portare avanti un nuovo progetto sul lavoro, datevi da fare tra oggi e domani. Qualche difficoltà in amore per i nati sotto il segno dei Pesci che vivono una relazione nata da poco. Con l’inizio di settembre nuovi progetti bollono in pentola…

