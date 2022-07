Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, lavoro e salute 12-13 luglio 2022/ Piani e progetti segno per segno

Oroscopo Paolo Fox, lavoro e salute 12-13 luglio: risultati, successi e soluzioni per Ariete e Toro

Due importantissime giornate lavorative attendono voi Ariete secondo l’oroscopo di Paolo Fox! La lucidità e la determinazione che Giove vi garantisce in queste ore sembrano permettervi di incappare in importanti risultati e successi sul posto di lavoro! Certo, la fatica e la stanchezza non mancheranno, ma d’altronde voi siete dei guerrieri e quando le cose si fanno dure iniziate a divertirvi! Impegnatevi, ma state attenti agli attriti, soprattutto con il datore di lavoro.

Un paio di giornate favorevoli per chiudere le questioni rimaste in sospeso sul lavoro sembrano aprirsi per voi Toro, almeno stando all’oroscopo di Paolo Fox! Specialmente dal punto di vista economico, nel corso di martedì, sembra che possiate incappare in una svolta importante! Potrete anche guardare in modo più ottimistico ai vostri piani per il futuro in questo periodo, magari cercate di capire come dirigere la vita verso ciò a cui da sempre ambite!

Nervosismo e stress per Gemelli e Cancro

La giornata di martedì, per voi amici dei Gemelli, sembra importante per mettere da parte quel nervosismo che avete incontrato nel corso di lunedì. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovreste essere colti da un nuovo slancio che vi renderà attivi e vogliosi di impegnarvi e fare cose nuove, cercate di darvi da fare! Mercoledì, invece, potreste andare incontro ad una nuova conoscenza, che forse vi aprirà un pochino gli occhi su qualcosa che state affrontando, oppure vi offrirà una qualche novità lavorativa!

Per voi carissimi Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox sembra indicare un paio di giornate pregne di nervosismo, stanchezza e stress. Non fate altro che pensare al lavoro in questo periodo, finendo per essere distratti rispetto alle altre cose che state vivendo. Cercate di rilassarvi e di mettere da parte le preoccupazioni lavorative, perché non è decisamente un buon momento per riuscire a risolverle e finireste solo per sentirvi ancora più stressati e nervosi. Non strafate, presto tutto migliorerà!

Obbiettivi in vista per i Leone, Vergine un po’ spossati e lenti

Un grande Giove accoglierà voi amici del Leone in queste giornate secondo l’oroscopo di Paolo Fox, portando con sé un grande coraggio e un’intraprendenza unici! Ricordatevi solo che ogni tanto potreste anche fare le cose con umiltà, senza cercare di apparire necessariamente i migliori in ogni cosa che fate. Martedì un leggero stress vi infastidirà, mentre mercoledì potreste incappare in qualche nuovo progetto entusiasmante, ma occhio alla sicurezza in voi stessi.

La giornata di martedì sarà piuttosto lenta e monotona per voi amici della Vergine, che sul lavoro non riuscirete ad incappare in nulla di particolarmente grosso, almeno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Non demordete e non temete, perché mercoledì sarà invece una giornata abbastanza buona e positiva! Avete bisogno di persone valide al vostro fianco per riuscire a portare avanti un nuovo progetto. Luglio sarà il mese del rilancio per voi, tenete gli occhi aperti e datevi da fare, soprattutto dal 18 in poi!

Poche novità per Bilancia e Scorpione

Queste due giornate, carissimi Bilancia, sembrano essere, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, piuttosto impegnative, in generale. Non vi sentite molto bene con quello che state facendo e che avete ottenuto nella vostra vita e questo vi porterà ad essere piuttosto distratti sul lavoro. Comunque, non dovrebbero attendervi neppure problemi veri e propri, quindi andate avanti con calma e cercate di risolvere le questioni che attanagliano il vostro cuore e la vostra mente prima di puntare a qualcosa di nuovo.

Queste due giornate di martedì e mercoledì secondo l’oroscopo di Paolo Fox non saranno esattamente eccelse o importanti per le vostre questioni lavorative, cari amici dello Scorpione. Non aspettatevi, però, neppure alcun concreto e fastidioso problema al vostro orizzonte. Semplicemente, si tratta di un paio di giornate in cui avrete più voglia di pensare all’amore e alle relazioni che al lavoro, e non c’è nulla di male. Occhio solo a non dare per scontato nulla, impegnatevi sempre quanto necessario per non incappare in grossi inghippi.

Ottime occasioni per i Sagittario, economie in calo per i Capricorno

La giornata di martedì sarà veramente importante sul lavoro per voi amici del Sagittario, almeno secondo l’oroscopo di Paolo Fox! Non è il periodo giusto per chiudere accordi o contratti, questo è vero, ma al contempo avvertirete anche un nuovo stimolo per portare avanti i vostri progetti che prestissimo daranno importanti soddisfazioni. Mercoledì proverete un generale rallentamento in questo, ma venerdì i successi e le gratificazioni non mancheranno!

Le due giornate che attendono voi carissimi Capricorno sembrano essere piuttosto buone per il lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox! Tutto, soprattutto nella giornata di martedì, procederà veramente bene per voi, regalandovi soddisfazioni e successi. In questo periodo, però, è anche importante che stiate attenti alle spese, meglio non esagerare e meglio affrontare subito quella che vi si parerà davanti mercoledì. Dalla prossima settimana un problema potrebbe colpire la vostra carriera, ma riuscirete certamente a risolverlo!

Giornate tranquille per gli Acquario, nessuna novità per i Pesci

Le prossime due giornate secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per voi amici dell’Acquario, saranno piuttosto tranquille sul lavoro! Martedì non porterà nulla di particolare nella vostra vita, ma neppure alcun problema concreto. Mentre, mercoledì sarà ottimo per i nuovi progetti, soprattutto se sfruttaste la vostra innata creatività. Forse un qualche incontro nel corso di mercoledì vi metterà un po’ sulla difensiva, ma non fasciatevi la testa e se qualcuno non vi piace, semplicemente andatevene.

Occhio alla brutta Venere che attende voi amici Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox, perché porterà qualche fastidioso battibecco con un collega o con un superiore. Oltre a questo, però, se steste attenti a non rovinare nulla in modo permanente allora tutto passerebbe facilmente e rapidamente. Forse nella giornata di mercoledì se aveste un importante e piacevole progetto in ballo, questo potrebbe fare dei buonissimi passi avanti, datevi da fare!











