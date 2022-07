Oroscopo Paolo Fox oggi e domani per l’amore dal 12-13 luglio 2022/ Successi ed insuccessi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox, amore 12-13 luglio: giornate di recupero per Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox per le giornate di oggi e domani a voi amici dell’Ariete sembra lasciar presagire un paio di giornate buone in amore. Non vi attendono grandi novità, è vero, ma comunque grazie al supporto di Giove la vostra determinazione dovrebbe essere alle stelle e chissà che, soprattutto martedì, potreste garantirvi qualche bella novità, amici single! Sono giornate ottime per risolvere gli attriti del passato, nel caso ne aveste incontrato qualcuno con la vostra dolce metà!

Carissimi Toro, queste vostre giornate amorose dovrebbero procedere senza nessuna grande sfida. Nel corso di martedì, in generale, non vi attenderà nulla di particolarmente buono o nuovo, ma la seconda parte della giornata dovrebbe permettervi di vivere alcune sensazioni veramente belle ed appaganti con il partner. Mercoledì, invece, sarete colti da una nuova determinazione a portare avanti la vostra relazione verso un futuro magico che da sempre inseguite, ma prima dovrete aver risolto ogni attrito e problema che l’ultimo periodo vi ha messo davanti.

Novità per i Gemelli, troppi impegni per i Cancro

Le due giornate di martedì e mercoledì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sembrano essere decisamente belle per la vostra sfera amorosa, carissimi Bilancia! Martedì inizierà un pochino a rilento, è vero, e forse spingerà qualcuno di voi a valutare bene quale relazione portare avanti tra i vari spasimanti che vi fanno la corte. Mentre, mercoledì sarà una giornata meravigliosa per conoscere qualcuno di nuovo ed appagante, datevi da fare e tenete gli occhi aperti amici single, è il vostro momento!

In queste due giornate, voi cari amici del Cancro non sembrate godere di un grandissimo cielo per l’amore, ma questo non significa che incapperete in problemi e questioni da risolvere. In generale, infatti, in questo periodo l’oroscopo di Paolo Fox sembra suggerire che voi sarete spinti a pensare tanto soprattutto al lavoro, ma la relazione stabile non dovrebbe risentirne particolarmente. Presto arriverà Venere, forse la prossima settimana, e porterà importanti novità amorose, ma ora siate cauti.

Cautela e pazienza per i Leone, dissapori per i Vergine

Cari amici del Leone, l’amore nell’oroscopo di Paolo Fox per le giornate di oggi e domani sembra indicare un periodo buono, ma nel quale dovrete anche stare attenti. Giove porta coraggio e intraprendenza, ma occhio a non dimostrarvi troppo sicuri di voi stessi o qualcuno potrebbe sentirsi in soggezione. Le relazioni nate nell’ultimo periodo richiedono attenzioni e cure per diventare importanti, mentre voi single che ambite ad una conquista, dovreste pazientare almeno fino ad agosto.

Queste vostre due giornate, amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox non saranno molto piacevoli per l’amore. La confusione e lo stress sembrano pressanti nella vostra vita in questo periodo, cercate di stare attenti. Martedì non porterà importanti novità o successi, ma anzi qualche piccolo battibecco con il partner. Ma non disperate, perché mercoledì poi si rivelerà una giornata ottima per risolvere tutto, o per prendere una decisione sofferta ma necessaria.

Monotonia per i Bilancia, grandi emozioni per gli Scorpione

Carissimi Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani sembra indicare un periodo piatto e monotono per l’amore, nel quale sarete spinti a valutare con cura quello che state facendo. Forse una relazione è prossima al capolinea, oppure siete solo voi confusi e tristi perché vi manca qualcosa. Non siate avventati, riflettete e vedrete che prestissimo vi sarà tutto più chiaro. Se ci fossero state delle incomprensioni, parlatene nel corso della giornata di mercoledì, ma lasciando da parte il nervosismo.

Questo periodo, per voi amici dello Scorpione, sembra essere veramente ottimo, con una Luna che vi aiuterà, specialmente mercoledì, a recuperare la vostra sicurezza interiore. L’amore procede spedito, in modo sicuro ed ottimo, e non si può escludere che qualche cambiamento arrivi a breve! Il periodo migliore per l’amore sarà l’ultima parte di luglio, con Venere che la prossima settimana entrerà stabilmente nel vostro segno!

Amore in calo per Sagittario e Capricorno

Venere negativa nel vostro segno, cari Sagittario, in queste due giornate non lascia presagire nulla di buono in amore per voi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, infatti, occorre che siate cauti ed attenti a quello che vi succede, specialmente se aveste una relazione stabile. Dalla prossima settimana si potrà recuperare facilmente, ma ovviamente dovrete stare attenti a non rovinare nulla in modo concreto o permanente, magari litigando per qualcosa che sapete essere futile.

Queste due giornate, per voi amici del Capricorno, potrebbero rivelarsi cruciali per il vostro futuro. In generale, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non dovrebbero attendervi grandi novità, successi o problemi in amore, ma la cautela sarà un’arma importante. Martedì cercate di evitare i conflitti, mentre mercoledì potreste dedicare un pochino di tempo a risolvere ogni questione sorta con il partner nell’ultimo periodo, in vista di una settimana che potrebbe accentuare ulteriormente le tensioni irrisolte.

Monotonia pressante per Acquario e Pesci

Due ottime giornate positive per l’amore vi attendono, carissimi Acquario, specialmente se foste single! Infatti, per voi coppie l’oroscopo di Paolo Fox sembra lasciar presagire un generico senso di monotonia che forse vi spingerà a cercare dei nuovi stimoli, o direttamente una nuova relazione. Il fine settimana sarà parecchio vantaggioso per chi cerca un nuovo sentimento, ma voi single potreste iniziare a darvi da fare già da questo momento!

Le prossime due giornate saranno leggermente lente e faticose in amore per voi amici dei Pesci, almeno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Avvertire un certo senso di noia e monotonia crescere dentro di voi, e questo non vi fa sentire tranquilli con il partner che avete al vostro fianco. Forse, però, è solo opportuno che evitiate le decisioni avventate e che siate cauti, la prossima settimana porterà una bellissima Venere nella vostra vita che vi permetterà di risolvere qualsiasi problema abbiate con la vostra dolce metà.











