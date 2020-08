Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 10-11 agosto: Ariete top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 10-11 agosto: i segni al top

Ecco i segni al top leggendo l‘oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Ariete: si tratta di un periodo decisamente favorevole per quanto riguarda le storie occasionali. Si vive un periodo decisamente caotico. Da domani si proverà ad affrontare nuove sfide. Toro: il pomeriggio può portare consiglio. Le storie nate in questo periodo possono diventare durature. Sul lavoro c’è grande voglia di rinnovare un accordo. Nelle prossime 24 ore la giornata sarà molto positiva per quanto riguarda l’amore. Gemelli: la Luna è nel segno e porta a delle giornate molto interessanti per quanto riguarda l’amore. Si vogliono condividere emozioni con le altre persone. Da domani si vivrà una giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Cancro: il mese di agosto porta a riavvicinarsi quelle coppie che hanno subito uno scossone. Sarà importante trovare la forza per capire da che parte schierarsi. Ci sono dei problemi a livello economico. Nelle prossime 24 ore ci sarà una Luna molto interessante.

Vergine: la Luna è davvero importante e aiuta soprattutto per i sentimenti. Giove è in un momento interessante con i progetti a lunga scadenza che potrebbero regalare ottime risposte. Da domani si accendono le passioni, ma occhi al lavoro dove tutto non va come si vorrebbe. Sagittario: si possono vivere delle emozioni molto importanti a livello emotivo. Professionalmente parlando c’è una situazione non proprio facile da affrontare. Nelle prossime 24 ore ci sarà un disagio con Mercurio che però aiuta. Capricorno: l’inizio della settimana è favorevole soprattutto per l’amore. Si vive una giornata impegnativa, con domani un piccolo calo al mattino. Si deve puntare su un progetto. Pesci: la settimana inizia con Luna favorevole e Venere forte. Si può arrivare molto lontano grazie alle proprie idee. Da domani ci saranno ulteriori sviluppi positivi.

Previsioni, segni flop

Voltiamo pagina per quanto riguarda l‘oroscopo di Paolo Fox sui segni flop. Leone: non c’è tempo per vivere i sentimenti. Ci potrebbe essere la possibilità di vendere qualcosa per fare dei buoni soldi. Non ci si deve stancare perché da domani ci sarà un po’ di nervosismo. Bilancia: la Luna è uscita dall’opposizione. C’è qualche titubanza invece per l’amore. Presto ci sarà impegno sul lavoro per raggiungere ottimi risultati. Da domani si vivrà un momento difficile e questo porterà a dover vivere tutto con maggiore serenità.

Scorpione: si vive una giornata sottotono. Sul lavoro ci sarà una questione delicata da risolvere. Da domani ci sarà tensione e agitazione sotto diversi punti di vista. Sul lavoro sarebbe meglio rivolgersi a qualcuno di importante. Acquario: a livello sentimentale si vive un momento difficile da gestire. La Luna è nervosa. Si vorrebbe buttare tutto all’aria. Da domani ci sarà forza per recuperare.

