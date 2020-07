Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 10-11 luglio: Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani, previsioni 10-11 luglio: i segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani 10-11 luglio 2020. Ariete: la Luna è il punto di forza del segno per quanto riguarda almeno il campo del lavoro. Nelle prossime 24 ore si potrebbe essere un po’ turbati. Cancro: oggi si vuole mettere da parte la tristezza dell’ultimo periodo. Nelle prossime 24 ore invece ci sarà la dimostrazione che i sentimenti sono fondamentali. La giornata sarà da tenere in grande considerazione. Pesci: nuove storie d’amore potrebbero nascere in queste ore. Domani ancora di più le cose potrebbero essere propizie. Di recente però si è fatta un po’ troppa fatica.

Leone: alcuni si trovano di fronte a una possibilità di lavoro, ma devono chiarire con una persona importante. Nelle prossime 24 ore l’amore andrà meglio. Si lavora a un recupero che potrebbe riguardare soprattutto il campo della professione. Scorpione: la Luna fa vivere al segno un buon momento. Da domani però si potrebbe essere stanchi. A livello professionale potrebbe essere il momento di chiarire qualcosa. Sagittario: i sentimenti sono sicuramente chiari in questo periodo, ma bisogna assolutamente cercare di essere razionali ed evitare colpi di testa. Sul lavoro c’è un buon recupero. Acquario: sul lavoro potrebbe nascere una buona idea. Domani sarà una giornata interessante con una nuova meta nel mirino.

I segni flop: cosa prevede Paolo Fox nel suo oroscopo?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci sui segni flop. Toro: a livello sentimentale il segno potrebbe trovarsi a chiarire qualcosa. A livello economico bisogna stare altrettanto attenti. Da domani però ci potrebbe essere una svolta in amore. Gemelli: sul lavoro si devono evitare le distrazioni. Nonostante questo si è stanchi e si rischia di avere dei problemi. Nelle prossime 24 ore ci potrebbero essere incontri interessanti.

Vergine: dal punto di vista dell’amore ci potrebbe essere un calo, ma da domani le cose miglioreranno. Una piccola collaborazione potrebbe diventare più importante di quanto ci si possa aspettare. Bilancia: il momento per il segno è davvero complicato. Da domani la Luna andrà in opposizione e sul lavoro ci potrebbero essere dei problemi. Capricorno: la Luna è in una buona posizione anche se domani tutto potrebbe complicarsi. Sul lavoro ci sarà da fare una scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA