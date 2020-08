Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 13-14 agosto 2020: Cancro top e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per oggi e domani, 13-14 agosto, ecco i segni al top. Cancro: weekend interessante ma che va organizzato. Ci si deve impegnare molto sul lavoro. Domani sarà una giornata in cui si potrà chiarire qualcosa di importante. Gemelli: la Luna favorisce le emozioni, con la possibilità di mettersi in ballo per un progetto importante. Da domani sarà importante cercare di vedere gente visto che sono favoriti gli incontri. Leone: questa è una giornata importante, vincente. Si potranno accelerare i tempi per ottenere qualcosa sul lavoro. Nelle prossime 24 ore ci saranno situazioni molto promettenti da valutare.

Bilancia: il cielo è interessante, ma si devono sfruttare le occasioni che porta. Si deve pensare ad altro ora e non solo al lavoro. Scorpione: in amore si vive una bella crescita. Si tratta di un periodo interessante, di recupero. Da domani però qualcuno inizierà a pensare con nostalgia al passato. Capricorno: il cielo è interessante con il lavoro che vivrà di grandi novità. Da domani poi ci saranno buone nuove anche per l’amore. Acquario: Ferragosto sarà intrigante. Alcune amicizie non vanno trascurate, da domani poi ci sarà grande voglia di ripartire. Attenzione ad attività che impegnano sotto il punto di vista fisico.

Previsioni oroscopo Paolo Fox 13-14 agosto: segni flop

E i segni flop? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Ariete: si vive un momento di agitazione contro il quale si deve lottare. Alcuni hanno dei problemi da contrastare sul lavoro. Da domani ci potrà essere qualcosa di interessante sul lavoro. Toro: si potrebbe presto organizzare un incontro. Si vive un momento di grande tensione. Da domani però si inizierà a lavorare per arrivare a un bel weekend. Vergine: si devono evitare le discussioni che non portano da nessuna parte. Da stasera la situazione potrebbe migliorare decisamente.

Sagittario: si devono evitare delle complicazioni da considerarsi inutili. Alcuni sono davvero molto stanchi. Da domani ci saranno degli incontri interessanti, con Saturno che inizierà un transito favorevole tra non molto. Pesci: a livello sentimentale ci potrebbero essere degli ostacoli da affrontare. Da domani si dovranno evitare le discussioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA