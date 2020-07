Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 13-14 luglio: Ariete top e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

Ecco i segni al top dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani 13-14 luglio 2020. Ariete: le stelle sono decisamente interessanti in questo periodo dove è consigliato non sottovalutare la possibilità di ricevere delle proposte sul lavoro. Da domani però torna la stanchezza e lo stress anche sul posto di lavoro. Toro: la Luna sarà nel segno per le prossime 48 ore. Questo però non esula dal cercare di vivere tutto con calma. Si devono vivere gli incontri con maggiore tranquillità. Si deve evitare sul lavoro di provare fatica. Nelle prossime 24 ore Giove e Saturno saranno positivi. Sul lavoro potrebbe arrivare qualcosa di interessante.

Leone: in amore la giornata parte con un’impennata positiva. Ci saranno sicuramente delle prospettive interessanti per gli incontri. Da domani ci si potrà rimettere in gioco. Pesci: non ci si deve agitare troppo, anche se mantenere la calma ora è complicato. Da domani arriverà la Luna nel segno che permette di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato. Vergine: al mattino ci sarà un po’ di agitazione, poi arriverà una Luna molto intrigante. Entro fine mese si dovrà risolvere un problema. A livello emotivo ci saranno dei recuperi già da domani.

I segni flop

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox sui segni flop di giornata. Gemelli: c’è una crisi in amore che si deve affrontare con raziocinio e il giusto sangue freddo. Stasera si rischia di essere eccessivamente nervosi. Le spese vanno tenute sotto controllo. Domani le cose andranno meglio. Cancro: si è sottotono. Alcune coppie si trovano in difficoltà anche per la distanza. Per il futuro non sembrano esserci progetti propizi. Da domani il lavoro andrà meglio così come le trattative in casi di eventuali clienti. Capricorno: è un periodo dove c’è troppa carne al fuoco. Non si riesce a realizzare quanto realmente si vorrebbe. Dal punto di vista fisico forse sarebbe meglio stare più attenti.

Bilancia: si è stanchi a livello emotivo in una giornata che si prospetta senza dubbio lenta e piena di salite. Sul lavoro ci saranno delle possibilità intriganti. Sicuramente in questo momento si può arrivare a mettere in piedi accordi importanti. Scorpione: si è nervosi in questo momento. Alcuni hanno dei problemi personali da risolvere. Si devono evitare gli eccessi, soprattutto sul lavoro. Domani sarebbe meglio non litigare col partner. Sagittario: il segno vive un momento pieno di dubbi e con qualche eccessivo rallentamento. A livello professionale però si potrà fare un buon investimento. Sul lavoro si devono evitare errori che potrebbero costare cari. Acquario: non si deve fare troppo sul lavoro in questo momento, bisogna cercare di rimanere tranquilli. Nelle prossime 24 ore ci potrebbe essere un po’ di stanchezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA