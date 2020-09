Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 15, 16 settembre: amore e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ad analizzare il campo del lavoro. Ariete: il segno è decisamente agitato in questo momento con tanti pensieri che vagano nella sua testa. Sul lavoro però possono arrivare presto delle conferme, già da domani quando si supererà una crisi. Toro: Saturno e Giove aiutano sul lavoro e regalano grandi soluzioni. Attenzione però da domani a non discutere troppo. Leone: un rapporto professionale può diventare davvero molto forte. Da domani inizia un nuovo periodo in cui ci si potrà dedicare al lavoro con attenzione.

Scorpione: sul lavoro questo è un momento di tensione. Il segno è un vulcano di idee che devono assolutamente fruttare in maniera positiva a livello professionale. Sagittario: sul lavoro arriveranno delle buone opportunità. Domani però ci saranno delle difficoltà nonostante Marte e Venere favorevoli. Si deve prendere tempo. Capricorno: Presto si potrebbe accettare un compromesso professionale magari già da domani quando una Luna positiva darà una mano. Pesci: ci si lancia in un nuovo progetto di lavoro molto importante anche se da domani ci sarà una Luna opposta che potrebbe invitare ad essere maggiormente prudenti.

Previsioni 15, 16 settembre oroscopo Paolo Fox: amore

E l’amore? Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di 15 e 16 settembre in merito. Cancro: in amore c’è un cielo interessante con situazioni importanti per le coppie che cercano di costruire qualcosa. Da domani una Luna favorevole aiuterà ulteriormente. Gemelli: in amore ci potrebbero essere delle complicazioni da domani. Rimane consigliato cercare di essere sempre misurati.

Vergine: il momento è promettente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna inviterà a fare ancora meglio già da domani. Bilancia: in amore non si riesce a lasciarsi andare in amore. Da domani però ci sarà una Venere incoraggiante che aiuterà sotto questo punto di vista. Acquario: la Luna è in opposizione e potrebbe infastidire dal punto di vista sentimentale. Da domani ci sarà un peggioramento non facile da gestire.

