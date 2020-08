Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 17-18 agosto: che giornate saranno?

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ad analizzare i segni al top. Gemelli: si vive una giornata molto interessante in cui c’è la forza per risolvere anche le difficoltà. Nelle prossime 24 ore ci sarà una Luna intrigante in grado di regalare nuove possibilità sul lavoro. Leone: la Luna nel segno e Marte in grado di regalare una svolta ha una giornata promettente. A livello fisico si migliora anche grazie a una Luna che si farà intrigante.

Vergine: in amore si vive un buon momento. Si lavora su una crescita personale interessante. Presto ci sarà un recupero psicofisico. Bilancia: la Luna aiuta a vivere un buon recupero, ma inevitabilmente si rischia di essere arrabbiati. Nelle prossime 24 ore si dovrà prendere una decisione. Sagittario: la Luna è in buon aspetto anche se non si devono prendere troppi impegni. Si deve cercare di fare un discorso chiaro a livello professionale. Capricorno: a livello sentimentale ci sono delle ottime possibilità. Presto ci sarà un cambio di ruolo sul lavoro con tensioni da superare. Pesci: si deve recuperare dal punto di vista dei sentimenti. Venere risulta favorevole con una giornata positiva in amore già da domani.

Previsioni 17-18 agosto: i segni flop

Le previsioni tra 17 e 18 agosto dell’oroscopo di Paolo Fox ci portano ai segni flop. Toro: a livello sentimentale qualcosa non funziona, si devono evitare scivoloni sul lavoro. Da domani ci sarà la necessità di trovare una soluzione in amore. Cancro: giornata molto interessante, si devono evitare discussioni lavorative. Si deve fare attenzione alle persone che sono vicine, soprattutto i parenti.

Ariete: si va incontro a un periodo in cui si conosceranno diverse persone. Non manca di certo la passione, ma attenzione a fare il passo più lungo della gamba. Domani ci sarà un calo. Scorpione: si devono rimandare le discussioni. A livello professionale le cose non si devono sottovalutare. Nelle prossime 24 ore ci sarà una Luna dissonante. Acquario: la Luna opposta crea dei problemi non di poco conto. Si deve evitare di vedere tutto negativamente. Da domani ci saranno incentivi dal punto di vista dei nuovi amori.

