Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 2-3 giugno: Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 2-3 giugno: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare oggi e domani, con le previsioni del 2 e 3 giugno 2020. Ariete: in amore questo periodo è favorevole, ma sul lavoro c’è bisogno di forza ed energia per imporsi a persone che creano dei problemi. Nelle prossime ore ci saranno delle difficoltà pratiche da affrontare con grande attenzione. Gemelli: una Venere favorevole regala delle situazioni che si possono definire, quantomeno, intriganti a livello sentimentale. Sul lavoro invece si dovrebbe cercare un po’ di continuità. Da domani si crescerà ulteriormente in entrambi i campi. Cancro: si deve iniziare a pensare all’estate che potrebbe regalare dei risultati insperati. Attenzione al campo del lavoro che può regalare delle sorprese non di poco conto. Da domani ci sarà anche una Luna intrigante in grado di regalare molto sul lavoro. Attenzione però alle spese perché si rischia di essere in difficoltà soprattutto se è più quello che si spende di quanto si guadagna.

Bene Leone, Bilancia e Pesci

Leone: il segno cresce soprattutto dal punto di vista dei sentimenti, sul lavoro invece si cercano nuovi progetti e percorsi. Da domani si dovrà fare attenzione soprattutto al fisico, perché si è stanchi. Bilancia: questo è un momento molto interessante per quanto rappresenta il campo dell’amore. Anche per il lavoro ci potrebbero essere delle ottime risposte. Da domani ci sarà una Venere incredibile che aiuterà sotto tutti i punti di vista. Pesci: il segno recupera sia fisicamente che psicologicamente. Potrebbero venire in mente delle idee di non poco conto. Giugno rimane un mese davvero intrigante.

I segni flop

Voltiamo pagina sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: si vive un periodo di grande stanchezza anche se sul lavoro ci potrebbe essere molto presto un cambio proficuo verso il futuro. Nelle prossime 24 ore ci sarà un calo in amore, ma anche alcune chance professionali. Vergine: il segno può provare il grande passo per cercare di rivedere qualcosa in amore. Sul lavoro però non c’è la solita marcia in più che caratterizza il segno ora troppo stanco e confuso per andare avanti. Scorpione: la Luna è nel segno e questo potrebbe portare a vivere una giornata di lavoro molto complessa. Ancora peggio sarà nelle prossime 24 ore quando diventerà necessario cambiare qualcosa.

Male Sagittario, Capricorno e Acquario

Sagittario: in amore ci sono un po’ di problemi. Serve grande coraggio per portare tutto avanti. Da domani però c’è una Venere in opposizione per la quale si deve stare attenti, il rischio è di qualche polemica in più del solito. Capricorno: non si devono aumentare a livelli esponenziali le preoccupazioni nel campo professionale. Il segno da domani è pronto a rimettersi in gioco. Sul lavoro però servirà assolutamente cercare qualcosa di nuovo. Acquario: non si devono esasperare le discussioni, il rischio è quello di un imprevisto scivolone. Domani la giornata sarà molto particolare anche per una Luna non positiva.



