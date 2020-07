Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 2-3 luglio: Ariete al top e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani. Ariete: si deve sempre cercare di parlare con le persone in modo chiaro. I contatti sono favoriti in questo periodo. Nelle prossime 24 ore ci sarà grande energia che si potrà sfruttare dal punto di vista dei sentimenti. Toro: c’è grande energia in vista della fine di settimana che si può passare insieme. La situazione astrologica è molto intrigante. Entro luglio si dovranno prendere delle decisioni. Gemelli: c’è grande motivazione in questo momento, nonostante ci sia una Luna che chiede di frenare. Da domani ci sarà la possibilità di recuperare. Sul lavoro ci saranno delle novità interessante.

Cancro: il cielo migliora e non poco. Saranno giornate molto interessanti dal punto di vista del recupero. La situazione astrologica è molto interessante anche per le prossime giornate. Dal punto di vista professionale non si devono sottovalutare alcuni aspetti. Leone: il momento è importante nel quale si devono risolvere dei problemi dal punto di vista sentimentale. Gli incontri sono decisamente favorevoli, domani ancor di più. Sul lavoro arriveranno delle risposte. Scorpione: dal punto di vista professionale ci sarà un recupero intrigante. Presto ci sarà la forza per fare un salto di qualità. Venere inizierà un transito molto interessante ad agosto. Sul lavoro ci saranno delle novità. Acquario: gli incontri in questo momento sono importanti, sul lavoro ci sarà la forza di essere creativi. La Luna da domani sarà importante con Venere e Marte dalla loro parte. Si deve accelerare sul lavoro.

I segni flop

E ora invece andiamo ai segni flop sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: non si deve discutere con il partner in questo momento. Il nervosismo si vive in questo momento. Nelle prossime 24 ore sarebbe meglio non fare scelte particolari. Bilancia: incontro piacevole questo per organizzare situazioni intriganti. Da domani si sentirà sulla pelle un po’ di nervosismo. Alcune situazioni rimangono difficili da gestire. Sagittario: la Luna in questo momento è in transito e potrebbe gestire le acque in questo momento. Sul lavoro ci sarà un riscontro positivo. Le incomprensioni in questo periodo non possono che creare ulteriori problemi.

Capricorno: in amore si devono fare assolutamente di scelte per evitare dei rischi. Sul lavoro ci saranno delle situazioni in sospeso da chiarire. Da domani ci sarà necessità di riflettere ulteriormente. Pesci: ci sono difficoltà da affrontare. Alcune soluzioni sono nel mirino. Alcune proposte non devono essere sottovalutate. La Luna domani potrebbe essere dissonante.



