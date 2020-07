Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 23-24 luglio 2020: Ariete al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani. Ariete: il Sole è pronto a dare una spinta per quanto riguarda i sentimenti. Possono arrivare anche ottime idee dal punto di vista del lavoro. Da domani tutto sarà più facile grazie a un cielo interessante. Si dovrà stare però attenti a un po’ di nervosismo la sera. Toro: si lavora per cercare di chiarimenti per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro potrebbe arrivare una chiamata. Da domani l’amore potrà regalare dei sorrisi con la Luna che sarà senza dubbio intrigante. Cancro: per l’amore questa è una giornata molto interessante. Anche sul lavoro le cose potrebbero andare molto bene. Da domani ci sarà energia da sfruttare soprattutto a livello professionale.

Leone: se una storia dura da molto tempo in questo momento potrebbe guadagnare ulteriore valore. Anche sul lavoro arriveranno delle ottime risposte. Da domani ci sarà ulteriore forza con dei progetti che si potranno realizzare. Vergine: la Luna è nel segno con il peggio che ormai è stato messo alle spalle. Da domani ci saranno delle storie d’amore che potranno decollare. Sul lavoro invece si dovrà prendere del tempo per riflettere. Capricorno: la Luna è favorevole e quindi ci potrebbero essere delle emozioni in più. Da domani si capirà però che i problemi non si possono risolvere in un momento. Acquario: in amore ci saranno dei vantaggi con consensi anche sul campo del lavoro. Da domani ci sarà forza per trovare accordi e sbloccare situazioni rimaste aperte.

I segni flop

Ora diamo uno sguardo ai segni flop sempre prendendo l’oroscopo di Paolo Fox come punto di riferimento tra il 23 e il 24 luglio 2020. Gemelli: ci vuole grande pazienza, soprattutto con chi si ha vicino in amore. Non si deve escludere che possa arrivare una proposta. Nelle prossime 24 ore ci sarà la forza per rialzarsi. Bilancia: sarà una giornata importante per i contatti con gli altri. Da domani ci si sentirà un po’ agitati. Ci saranno delle occasioni sul lavoro. Scorpione: l’amore è lontano in questo momento e il lavoro opprime il segno. Da domani ci sarà però la possibilità di cambiare anche se non sarà facile. Ci sarà spinta verso un possibile rinnovamento.

Sagittario: si dovrà fare molta attenzione alle polemiche in questo periodo. Attenzione alla possibilità di vivere alcuni ripensamenti. Da domani sul lavoro potrebbero esserci complicazioni a causa della Luna opposta. Pesci: la Luna è opposta e questo porterà a complicazioni sul lavoro. Da domani ci sarà anche un po’ di nervosismo vista una Luna opposta e pressante. Sul lavoro potrebbero esserci delle opportunità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA