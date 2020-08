Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 24-25 agosto: segno top e flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista tra oggi e domani, ecco i segni al top. Ariete: una Venere decisamente positiva può portare a una bella rivincita. Da domani sarà meglio dare spazio a nuove situazioni sentimentali. Non ci si deve stancare però. Leone: il segno deve assolutamente trovare la forza di recuperare il tempo perso. A livello professionale c’è grande voglia di ricominciare. Da domani però il segno sarà nervoso.

Vergine: il cielo è intrigante con novità interessanti in vista. A breve ci saranno delle occasioni non da poco. Bilancia: con la persona amata ora si possono deporre le armi. Nelle prossime 24 ore ci saranno delle beghe dal punto di vista sentimentale. Scorpione: i sentimenti vivono un momento di grande piacere. Si tratta di una giornata nella quale ci potrebbero essere delle intuizioni professionali. Sagittario: il segno vive delle emozioni forti, ma spesso si trova di fronte a contrasti. Da domani un rapporto importante potrebbe essere recuperato.

Previsioni 24-25 agosto: segni flop

E ora soffermiamoci sui segni flop sempre per le previsioni dell’oroscopo del 24-25 agosto. Toro: a livello d’amore si vive un problema. Saranno giornate utili queste per fare chiarezza anche su situazioni legate al lavoro. Si deve risolvere qualcosa nella giornata di domani. Gemelli: in amore si vivranno delle belle soddisfazioni. Attenzione sul lavoro a cadere in alcune polemiche. Da domani col partner ci potrebbero essere dei malintesi.

Cancro: nonostante la Luna sia favorevole al momento la giornata rimane particolare. Non si deve eccedere sul lavoro dove potrebbero esserci dei problemi. Capricorno: si vive un momento in cui i consigli possono essere utili. Certo si devono mettere in chiaro delle cose che sembrano non funzionare. Acquario: in questa giornata è assolutamente vietato fare polemiche. Qualcuno potrebbe trovare una rivincita. Domani attenzione a un calo vistoso. Pesci: la Luna è favorevole e da domani ci sarà forza anche per gettarsi in amore e ottenere buoni risultati. Si deve capire però come comportarsi sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA