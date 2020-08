Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 25-26 agosto: segni top e flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni top

Ecco i segni top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Ariete: il segno è pronto a chiudere degli accordi con la Luna che è decisamente in buon aspetto per un momento intrigante. Settembre farà recuperare anche ulteriori energie. Toro: c’è la possibilità di vivere qualcosa di nuovo. Sul lavoro si potrebbe risolvere qualcosa, da domani invece ci si dovrebbe dedicare soprattutto all’amore. Si devono evitare provocazioni. Cancro: sono favoriti nuovi incontri che potrebbero portare anche a una relazione. Sul lavoro molto presto verrà fissato un nuovo accordo, che potrebbe regalare delle ottime soddisfazioni.

Scorpione: i ripensamenti a livello sentimentale sono sempre all’ordine del giorno. Sul lavoro però c’è qualcosa che turba. Da domani ci sarà una Venere importante con buone notizie a livello professionale. In campo sentimentale si attendono chiarimenti. Sagittario: la Luna nel segno è favorevole e potrebbe portare a una giornata di lavoro non di poco conto, con delle ottime possibilità. Una situazione che anche domani potrebbe portare i suoi vantaggi. Pesci: in amore c’è grande energia, si deve capire sul lavoro quali saranno gli sforzi giusti da compiere. Domani poi ci sarà una giornata interessante ma comunque da vivere con un po’ di prudenza.

Previsioni 25-26 agosto, oroscopo Paolo Fox: i segni flop

Voltiamo pagina con i segni flop tratti sempre dall’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: in coppia potrebbero esserci dei battibecchi. A fine mese ci sarà da gestire una situazione piuttosto stancante. Leone: il segno generalmente vive un po’ di nervosismo. È protagonista la stanchezza, anche se da domani ci sarà una bella novità dal punto di vista sentimentale. Presto ci saranno nuove sfide con l’amore che diventerà a settembre intrigante.

Vergine: in amore si vivono dei dubbi con delle ottime occasioni che sono in arrivo. Nelle prossime 24 ore ci potrebbe però essere un calo in amore. Settembre darà il via a un nuovo progetto. Bilancia: dal punto di vista dell’amore questo è un vero periodo di tensione. Si deve capire bene cosa fare nella vita. Capricorno: c’è un rapporto da recuperare in questo momento. Le cose che nasceranno da domani potrebbero essere complicate anche perché una Venere opposta invita a rinviare diverse situazioni. Acquario: si devono approfondire alcuni sentimenti con iniziative importanti che troveranno terreno fertile. Da domani sul lavoro ci potrà essere un po’ di fatica.

