Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 28-29 luglio 2020: top e flop

Oroscopo Paolo Fox 28-29 luglio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, ecco i segni al top per le giornate di 28 e 29 luglio 2020. Vergine: c’è un cielo intrigante con pianeti decisamente favorevoli. La giornata di domani sarà da prendere con le pinze. Alcune situazioni le dobbiamo mettere in chiaro fin da subito. Scorpione: la Luna può dare delle ottime energie per avere la forza di far andare bene le cose in amore. Ci potrebbero essere degli incontri intriganti. Si deve fare attenzione ai soldi. Pesci: a livello sentimentale le cose andranno presto meglio. Sul lavoro ci potrebbero essere delle ottime opportunità. Presto si potrà concludere una discussione, ma è meglio prendere delle scelte al mattino.

Sagittario: l’amore va molto bene, ma a livello professionale ci sono diverse cose da rivedere. Domani ci sarà una Luna positiva, assolutamente da sfruttare. Si potrebbe vivere una nuova relazione intrigante. C’è voglia di rimettersi in gioco. Ariete: la situazione astrologica per il segno rimane confusa anche se già da domani potrebbe tornare l’energia. Ci potrebbero essere delle novità decisamente intriganti anche se sono fin troppe le cose da fare.

Le previsioni di Paolo Fox: ecco i segni flop

E ora per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani ecco invece i segni flop. Toro: a livello sentimentale ci saranno delle complicazioni, anche se sul lavoro ci saranno delle difficoltà non facili da affrontare. Nelle prossime 24 ore finalmente la Luna non sarà più opposta. Alcune amicizie sono davvero importanti. Capricorno: alcuni scontri sono evitabili. Si potrebbe aprire un periodo migliore a livello professionale. Da domani ci saranno delle scelte da fare. Acquario: si è stanchi e nervosi, domani le cose potrebbero peggiorare anche se ci saranno degli incontri interessanti almeno lavorativamente parlando.

Gemelli: la persona che si ha al fianco in amore sarà messa alla prova. La Luna sarà opposta da domani, ma sarà meglio evitare di vivere delle situazioni in cui sarebbe meglio essere in grado di fare quello che è necessario. Cancro: si tratta di un periodo in cui non ci sono certezze. Da domani ci sarà un periodo promettente. Si deve ripartire professionalmente. Leone: l’incertezza della giornata invita a non fare troppo in questo momento. La Luna sarà opposta domani con un po’ di tensione sul lavoro. Bilancia: alcune tensioni potrebbero infastidire, ma da domani Venere favorevole aiuterà anche in amore. Sul lavoro ci saranno delle possibili frenate.



