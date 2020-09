Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 28-29 settembre: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28-29 settembre: amore

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare le previsioni per 28 e 29 settembre 2020. Ecco quanto raccontato per l’amore. Ariete: gli incontri in questa giornata sono decisamente favoriti. Chi è single potrebbe dunque avere la fortuna di conoscer qualcuno di carino e interessante. Domani ci sarà voglia di amare ancor più di oggi. Cancro: in amore potrebbe accadere qualcosa di molto interessante. Domani però si dovrà provare ad essere maggiormente equilibrati.

Vergine: c’è voglia di mettersi in gioco e di innamorarsi. Per quanto riguarda le storie che sono in piedi questo è un cielo davvero interessante. Attenzione però da domani al calo dovuto a una Luna non positiva. Scorpione: il segno è alla ricerca di una stabilità dopo un periodo nel quale qualcosa non è andato come doveva. Lo stress si sente e si riversa anche in amore. Sagittario: in amore questo periodo è davvero molto interessante. Domani però ci potrebbe essere un po’ troppa agitazione. Acquario: incontri favoriti si potrebbe trovare la persona giusta, serve però coraggio e attenzione nella gestione delle emozioni.

Oggi e domani oroscopo Paolo Fox: lavoro

Voltiamo pagina sul lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani. Toro: il lavoro e lo studio sono favoriti in questo momento. Da domani però si potrebbe anche accettare un lavoro part time. Gemelli: si è in un momento in cui sul lavoro si affrontano delle situazioni molto particolari. Domani qualcosa potrebbe improvvisamente complicarsi. Leone: sul lavoro c’è chi si vuole mettere in proprio alla ricerca di situazioni che possano portare dei vantaggi non di poco conto.

Bilancia: si dovrà accettare un lavoro solo se ne varrà davvero la pena, evitando quelle proposte che somigliano maggiormente a una perdita di tempo che a un’occasione. Tanto più che da domani aumenteranno le chiamate sotto il punto di vista professionale. Capricorno: sul lavoro i contrati in questo momento si devono evitare. Nonostante questo da domani ci saranno delle proposte da valutare con attenzione. Pesci: presto arriveranno delle novità dal punto di vista professionale davvero molto importanti. Chi è in crisi potrebbe risolvere molto presto la base dei suoi problemi.

