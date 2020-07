Oroscopo Paolo Fox oggi e domani/ Previsioni 3-4 luglio: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, Previsioni 3-4 luglio: segni al top

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani, 3-4 luglio, andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. Toro: entro la fine del mese ci saranno delle proposte professionali. Nelle prossime 24 ore ci sarà una crescita interessante. Non ci si deve però far coinvolgere troppo nelle discussioni con gli altri. Sul lavoro non si sta mai un attimo fermi. Gemelli: si è in crescita, in un momento di netto recupero. Dal punto di vista del lavoro presto arriveranno delle novità. Domani potrebbe esserci un ulteriore crescita.

Leone: nei prossimi giorni ci sarà un incontro non di poco conto da tenere in considerazione. A livello professionale potrebbero arrivare delle risposte. Si è pronti a fare delle scelte, cercando di prendere tutto con il giusto distacco. Scorpione: ad agosto Venere inizierà un transito molto importante. Sul lavoro arriveranno delle novità con la giornata di domani che potrebbe portare a recuperare delle emozioni. Sul lavoro ci potrebbero essere nuove svolte grazie a una grande energia da spendere. Acquario: Luna, Venere e Marte sono favorevoli per il segno in questione. Nelle prossime 24 ore ci saranno novità interessanti. Non si deve esitare quando c’è un lavoro che può regalare soddisfazioni.

Quali sono i segni flop di oggi secondo Paolo Fox?

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Ariete: si deve sfruttare in questo momento l’energia che si è accumulata in amore. Giove rimane contrario e rischia di creare dei problemi. Domani sarà una giornata non di facile gestione per il campo del lavoro. Cancro: le proposte che arriveranno dal lavoro non andranno assolutamente sottovalutate. La Luna andrà in opposizione dalla giornata di domani e questo rischia di creare problemi. Sul lavoro c’è bisogno di uno sprint. Vergine: in amore non si devono fare delle scelte che si potrebbero considerare controverse, cresce l’attenzione dal punto di vista professionale. In amore domani sarà una giornata complicata con i soldi che usciranno più del previsto.

Bilancia: si è nervosi. C’è difficoltà nella gestione dei problemi. Nelle prossime 24 ore si rischia di essere troppo aggressivi anche se un po’ di forza può essere giusta se vale per non commettere degli errori sul lavoro, sempre senza esagerare. Sagittario: le incomprensioni che si vivono in questo momento non vanno assolutamente alimentate. La Luna nel segno infatti è decisamente intrigante. Attenzione ad essere indeciso tra due storie, presto potrebbe esserci un incontro positivo. Capricorno: si vive un periodo di pausa nel quale si potrà riflettere verso il futuro. Sul lavoro ci saranno dei problemi non di facile gestione con un cielo pronto a diventare presto favorevole. Pesci: la Luna è dissonante in questo momento. Delle questioni di lavoro si devono affrontare con attenzione. Nelle prossime 24 ore ci sarà una crescita non di poco conto.

