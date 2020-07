Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 30-31 luglio 2020: Gemelli al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

Ecco i segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani. Gemelli: presto potrebbe arrivare una proposta. Si è in cerca di una buona soluzione per quanto riguarda il lavoro. Presto ci sarà un nuovo incarico. Cancro: la situazione in amore è davvero interessante. Si potrà pensare molto presto al futuro. Non si deve strafare soprattutto nelle ore del pomeriggio. Si è comunque in una fase di ripresa. Leone: ci sono dei problemi da risolvere in questo momento. Entro il giro di poche settimane arriverà una risposta. Domani ci sarà un cielo molto incoraggiante.

Vergine: sul lavoro potrebbero arrivare ottime proposte. Da domani sarà necessario parlare con maggiore attenzione soprattutto in amore. Alcune responsabilità iniziano a pesare. Scorpione: in questo periodo potrebbero nascere delle ottime opportunità. Da domani saranno favoriti i sentimenti. Acquario: la Luna è favorevole e i problemi che vengono vissuti in questo momento non spaventano. Presto potrebbe arrivare un’idea.

Previsioni 30-31 luglio 2020: i segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ai segni flop. Ariete: ci saranno delle complicazioni nella giornata di oggi. Ci sono troppe cose da fare e forse questo porta un po’ d’ansia. Si deve pensare a un’innovazione. Nelle prossime 24 ore ci sarà un po’ di agitazione. Toro: c’è un po’ di agitazione in questo periodo e voglia di essere autonomi. Nella giornata di domani ci sarà una bella crescita. Sul lavoro potrebbero arrivare delle chiamate tra non molto.

Bilancia: presto si dovranno fare delle scelte importanti. Sul lavoro un rapporto rischia di essere rovinato. Nelle prossime 24 ore tornerà attiva la Luna. Sagittario: Venere non è favorevole, anzi rischia di creare un po’ di ansia. Sul lavoro ci saranno degli incontri importanti. Le trattative non sono facili, ma c’è grande energia grazie al sole. Capricorno: nelle prossime ore si vivrà un momento importante. Sul lavoro però si rimane piuttosto agitati visto che ci saranno dei rinvii. Pesci: non si devono dare delle risposte troppo precipitose. Sul lavoro ci saranno delle tensioni con la stanchezza che si farà sentire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA