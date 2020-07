Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 31 luglio-1 agosto: Toro top, Ariete…

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani: i segni al top

Tra oggi e domani per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni che si possono definire al top. Toro: si aspetta con ansia una chiamata. Da domani si aprirà un mese davvero molto interessante. Giove e Saturno sono favorevoli e in grado di aiutare il segno. Leone: il segno ha un bel cielo, soprattutto per i sentimenti. Domani ci sarà una crescita interessante con l’arrivo di Marte e Sole positivi. Vergine: in amore si deve stare attenti anche perché c’è una certa stanchezza. Nelle prossime 24 ore si sarà dinamici e con nuova forza. Di sera ci sarà un nuovo calo.

Bilancia: la Luna è pronta a tornare attiva con le ambizioni che si irrobustiscono. Da domani ci sarà Marte opposto in grado di creare qualche scossone. Scorpione: i sentimenti sono favoriti. Da domani le stelle saranno decisamente intriganti con Venere in grado di iniziare un transito molto interessante. Sul lavoro c’è agitazione. Sagittario: la Luna è attiva nel segno. Non è facile il momento per quanto riguarda le trattative. Il Sole porta grandi emozioni ed energia.

Previsioni 31 luglio-1 agosto : i segni flop

Le previsioni tra 31 luglio e 1 agosto dell’oroscopo di Paolo Fox ci portano ora ai segni flop. Ariete: c’è grande agitazione nell’aria in questo periodo, sarebbe dunque meglio evitare di ritrovarsi ad esagerare con litigi e polemiche. Nella giornata di domani ci sarà ancora Giove dissonante in grado di creare problemi. Non manca però la voglia di reagire. Gemelli: alcuni progetti si dovranno portare avanti a testa bassa. All’orizzonte poi ci sono nuovi incarichi da prendere al balzo. Da domani non ci sarà più Venere nel segno e questo porterà a un leggero crollo fisico. Cancro: non si deve esagerare, limitandosi a cercare di fare quanto si può. Domani ci sarà bisogno di vivere tutto con armonia con Giove e Saturno che rimangono opposti.

Capricorno: la Luna è nel segno ma ci sono comunque ritardi sul lavoro. Da domani poi una Venere dissonante potrebbe creare problemi in amore. Acquario: alcune emozioni sono molto interessanti con delle idee all’orizzonte. Da domani ci sarà un po’ di calo emotivo. Non si riesce ad imporsi come si vorrebbe. Pesci: si è stanchi e nervosi, c’è voglia di cambiare ma non ci si riesce. Presto arriveranno delle novità però sul lavoro.



