Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 7-8 agosto: segni top e flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna presente in maniera puntuale, andiamo a vedere i segni al top per oggi e domani. Ariete: quella di oggi è una giornata importante. Nelle prossime 24 ore ci vuole un po’ di tranquillità soprattutto in amore. Si devono tenere in considerazioni spese non preventivate. Toro: il segno è decisamente determinato con una Luna che porta tensione. Per il lavoro è un momento favorevole. Nelle prossime 24 ore ci saranno cambiamenti professionali decisamente positivi. Gemelli: si possono vivere situazioni piacevoli in questo momento. Alcune attività indipendenti professionali sono favorevoli. Nelle prossime 24 ore ci sarà possibilità di vivere un bell’amore.

Cancro: Luna favorevole per il segno con Mercurio importante. Sul lavoro si deve agire con prudenza. Da domani ci sarà una mediazione sentimentale. Vergine: la giornata è positiva col segno che è forte. Ci saranno dei progetti per il futuro. Da domani la Luna sarà nuovamente dissonante. Capricorno: la Luna è importante per i sentimenti. Si potrà presto mettere a punto dei progetti. Da domani ci sarà nuovamente voglia di innamorarsi. Pesci: la Luna aiuta nelle relazioni sentimentali. Da domani ci saranno da risolvere alcuni problemi legati a una Luna attiva.

Previsioni 7-8 agosto oroscopo: segni flop

Voltiamo pagina verso i segni flop seguendo l’oroscopo tra 7 e 8 agosto 2020. Leone: la Luna è dissonante in questo momento con Venere nuovamente all’interno del segno. Sul lavoro ci sono dei pesi. Bilancia: in amore ci saranno dei dubbi, si deve evitare di essere iperattivi. C’è tensione nei rapporti in questo momento e lo sarà così anche domani quando andrà sistemata una questione.

Scorpione: le storie d’amore in questo momento saranno messe a dura prova. Da domani ci saranno problemi da risolvere non indifferenti. Sagittario: non ci si deve stancare troppo. Da domani la Luna sarà in opposizione e non si escludono possibilità sul lavoro. Acquario: la Luna è dissonante e non aiuta in una situazione d’amore. Si vogliono provare delle innovazioni.



