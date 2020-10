Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani/ Previsioni 7-8 ottobre 2020: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta a parlare di lavoro. Toro: chi vive un lavoro da dipendente risulta essere decisamente pensieroso. Da domani sarebbe meglio rimandare decisioni importanti. Leone: c’è una grande energia in questo momento, con forza travolgente per arrivare ai propri risultati. Sul lavoro si potrà dunque riuscire a trovare una strada.

Scorpione: questo è un periodo favorevole se si è rimasti fermi alla ricerca di qualcosa di importante. Attenzione però le richieste vanno rinviate di un mese. Sagittario: si devono mettere a segno nuovi progetti nonostante ci sia una una storta. Da domani si dovranno sospendere però alcune decisioni. Pesci: otto diversi punti di vista potrebbe essere una giornata molto complicata. Nelle prossime 24 ore però ci potrebbe essere la voglia di fare e provare a raccogliere desideri importanti per il futuro.

Previsioni 7-8 ottobre, oroscopo Paolo Fox: amore

E l’amore? Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox tra 7 e 8 ottobre 2020. Ariete: ci potrebbe essere un incontro importante, da non sottovalutare. Il cambiamento è sempre positivo e domani si potrebbe voltare pagina verso qualcosa di nuovo. Gemelli: Venere è dissonante in questo momento, ma potrebbe comunque portare qualcosa di intrigante. Domani in amore potrebbe arrivare una bella soddisfazione. Cancro: ci sarà un colpo di scena per i sentimenti. Domani si recupererà inoltre fiducia nei propri mezzi per vivere tutto al massimo.

Vergine: in questo momento si è un po’ confusi per quanto riguarda i sentimenti. Domani però ci potrebbe essere un po’ di agitazione. Capricorno: Venere, Giove e Saturno son positive, ci sono sensazioni importanti. Da domani si recupererà qualcosa dal punto di vista dei sentimenti. Acquario: si è stufi di vivere sempre le stesse cose. Domani si rischia di vivere un problema emotivo. L’obiettivo che c’è nel mirino potrebbe essere davvero molto lontano anche se raggiungibile.

