OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi ferragosto 15 agosto 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo di oggi ferragosto 15 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche a Ferragosto, oggi 15 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Per la Vergine è un periodo importante, al top. Le stelle sorridono, ma bisognerà comunque avere la forza per reagire e trovare la possibilità di raggiungere i successi che da tanto si aspettano. Lo Scorpione vivrà una giornata piuttosto problematica, con alcune polemiche che potrebbero disturbare la tranquillità. La Bilancia potrebbe decidere di cambiare lavoro, pronto a rimettersi in gioco e magari anche a cambiare campo di competenza. Certo questo è un passaggio non facilissimo da gestire, anche se servirà tempo e dedizione per riuscire a raggiungere quanto si è prospettato ormai da tempo. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è preso possesso della propria vita. Ci si trova in una condizione di forza, perché non si diventi una condizione di prepotenza e giudizio. Bisogna avere una grande consapevolezza di ciò che è possibile fare, non bisogna andare oltre i propri limiti. In amore potrebbe esserci qualche increspatura. Vergine: a prescindere da tutto, l’oroscopo è importante: il prossimo anno sarà grandioso. C’è voglia di mettere a posto situazioni di lavoro, sono arrivate già delle conferme e ne arriveranno delle altre. Bisogna esporsi un po’ anche se è difficile, si è piuttosto schivi. Bilancia: si potrebbe iniziare a pensare alla possibilità di cambiare lavoro, mettere in gioco il proprio mestiere. Se si crede di non avere a che fare con persone valide, ci sarà la possibilità di cambiare; c’è un bel restauro in corso, si riparte da zero ed è alimentato da diverse dinamiche. Scorpione: questo sarà un ferragosto piuttosto polemico, si è un po’ su di giri. Se c’è qualcuno che assedia con la sua negatività si potrebbe essere particolarmente iracondi. Calma in amore, potrebbe esserci qualche fastidio per la salute, ma dopo Ferragosto passerà tutto.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e soffermiamoci sull’oroscopo di Paolo Fox, soffermandoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Questo modo di fare potrebbe mettere in discussione qualcosa, forse non si ha più voglia di fare le stesse cose. E’ un periodo decisivo per recuperare. Capricorno: la seconda parte del 2019 sarà costruttiva, iniziate a vedere una prospettiva sotto una luce diversa, migliore. Rispetto a prima le condizioni del gioco sono cambiate, il segno saprà muovere i propri fili: vale anche per l’amore. Acquario: la pazienza non è il punto forte, si preferisce chiudere le situazioni piuttosto che recuperare. Oggi si è piuttosto impetuosi, meglio agire con cautela. Pesci: il fine settimana sarà dolce, ci si augura che il segno sia con la persona giusta per vivere al meglio queste emozioni. Buone iniziative con Capricorno e Toro, è un periodo ottimo per recuperare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo il giro dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: ci si sente molto coinvolti in tutte le situazioni che si vivono, i nuovi progetti sono favoriti. Occhio agli investimenti. Toro: si è davvero molto pigri, si cerca di scansare avvenimenti fastidiosi. Non è la giornata migliore per mettersi in discussione o mettere alla prova il proprio fisico; sarebbe utile trascorrere la giornata in totale relax. Gemelli: Agli inizi del mese di settembre toccherà mettere in discussione ciò che si desidera fare. Cancro: Dal punto di vista lavorativo sono le associazioni che vengono rimesse in discussione, a maggior ragione se si lavora in team. Non c’è un accordo, spesso si è sottovalutati e c’è bisogno di dimostrare chi si è. Saturno è opposto da un bel po’, ma presto arriverà la fortuna. Forse servirà un taglio per stare finalmente bene.



