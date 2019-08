Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 1 agosto 2019: Ariete, Toro, Acquario, Scorpione

Oroscopo oggi giovedì 1 agosto 2019

Voltiamo pagina sul calendario e andiamo a vedere l’oroscopo di oggi 1 agosto 2019. Lo facciamo tramite l’oroscopo di Paolo Fox che è tornato a parlare all’emittente radiofonica LatteMiele dove tiene la sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete sta vivendo dei giorni molto interessanti e avanzando in questa settimana andrà sempre meglio. Attenzione però perché vanno sfruttate le occasioni. Per i Gemelli da poco è stata aperta una causa, anche se non sarà facile gestirla con attenzione come si vorrebbe. Il Toro si sente apatico con poca voglia di fare e di riuscire a realizzare i propri desideri. Il Cancro si ritrova ad affrontare i sentimenti, anche quelli più piccoli, a causa di un Saturno che è contrario. Lo Scorpione deve avere la pazienza di contare fino a dieci prima di presentarsi davanti a una persona e parlare, perché rischia di alzare la voce. La Bilancia cerca solo ed esclusivamente tranquillità, una cosa che purtroppo gli manca da fin troppo tempo. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve cogliere al volo le occasioni. Per gli sportivi e per le persone che vogliono prefiggersi di arrivare a un certo traguardo questo è un periodo sì. Il Toro ha questi primi giorni di agosto veramente apatici, la fatica si fa sentire al punto che o se si hanno dei contrasti alla fine si alimentano oppure questo periodo c’è un po’ di tendenza a discutere. Attenzione a persone che sono un po’ particolari. Non si accettano le provocazioni ma se c’è qualcuno che fa saltare i nervi c’è la sicurezza su come rispondere. Si rischia di passare alla parte del torto se poi ci si agita troppo. Non si vogliono più accettare certe provocazioni e certi rimproveri. Bisogna stare attenti alle situazioni esterne. I Gemelli che hanno aperto una causa o che stanno per farlo avranno dei tempi morti fino all’autunno. Però chi prima o chi dopo molti Gemelli hanno dovuto in ogni caso chiamare un notaio o un commercialista. Ci sono tensioni che quindi potrebbero essere aperte negli ultimi mesi. Il Cancro deve sempre affrontare dei piccoli sentimenti da quando Saturno è in opposizione. Però non si ha più pazienza per fortuna però siamo agli sgoccioli e con il prossimo anno ci saranno situazioni migliori. Il peggio in ogni caso è passato. Non è bloccata la vita ma ci sono sempre critiche, qualsiasi cosa si faccia è sempre come se non la si faccia bene o c’è gente che vorrebbe stare anche al proprio posto.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci ora sui segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone in questa prima giornata di agosto ha un oroscopo particolare perché Luna, Venere, Marte e Giove sono positivi. La Vergine nella seconda parte di questa settimana si viaggia a favore e la fine di agosto sarà veramente importante e da venerdì la Luna è nel segno. Ci sarà la costruzione di nuovi eventi e si potrebbe sostituire qualcuno od ottenere qualcosa in più. Chi ha 20 o 16 anni non è che può aspettarsi grandi cose ma è possibile iniziare un progetto che porterà lontano. La Bilancia deve ritrovare serenità frequentando luoghi simpatici e divertenti e cercando persone che sono motivanti. Il problema dall’anno scorso è l’ambiente e si è trovati in un ambiente difficile da gestire. Rispetto a luglio questo è un agosto che inizia ad essere molto più gestibile. Lo Scorpione deve aspettare prima di parlare e dire basta. Si è arrabbiati ed è probabile che ci sia stato un malinteso o un tradimento subito o desiderato. C’è molta tensione nell’aria con il rischio di arrabbiarsi. Quando si ha una nuova preoccupazione non è che ci si volti dall’altra parte e non ci si pensa più. Non bisogna dare spazio ai propri nemici che sanno che ci si arrovella per cose che sono irrisolvibili. Per il segno è probabile che ci si debba far scivolare le cose addosso. Non è sicuramente facile ma arrabbiarsi è anche peggio.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo l’analisi segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive un agosto importante, questo va detto subito perché il futuro è con il segno, le emozioni e gli incontri e le piacevolezze. Un flirt può cambiare la vita. L’istinto porta lontano. Il Capricorno spesso a causa della rigidità dei propri pensieri impone tensione a chi si trova intorno. Alla persona che chiede che cosa si ha che non va ci si trova a rispondere sempre che dovrebbe saperlo. Dopo un luglio frastornato il fine settimana porta la possibilità di riconciliazione e l’amore è più tranquillo ad agosto. L’Acquario deve cercare di scappare dalla routine e non mettersi in condizioni di rischio inutilmente. Qualche piccolo fastidio anche se nulla di grave e si ama la serenità anche se le persone intorno non capiscono la propria esigenza. I Pesci hanno un mese che funziona nella prima metà mentre nella seconda potrebbe portare un po’ di rallentamento. Grandi novità per chi lavora anche in proprio e in vista dell’autunno. In amore c’è calma piatta e in questi giorni si è in attesa di una risposta. Questo è il caso di chi ha chiuso una storia del passato e vorrebbe recuperarla. Capricorno, Toro e Scorpione sono segni con cui spesso si ha a che fare. No al pessimismo.



