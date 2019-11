Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 1 novembre 2019: Leone, Gemelli, Scorpione, Pesci

Oroscopo venerdì 1 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 1 novembre 2019, con l’analisi segno per segno. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. I Cancro cercano una serenità che da un po’ di tempo a questa parte sembra essere caduto nel dimenticatoio. Forse è il caso di gestire tutto con un po’ di equilibrio, evitando di ritrovarsi a vivere delle pressioni che in questo momento sono eccessivo. La Bilancia deve fare attenzione anche ad alcune cose legate a bollettini o tasse che devono essere chiariti in questo momento. Il Sagittario in questo momento si può realizzare dal punto di vista dell’amore con le relazioni che si rafforzano decisamente nelle prossime settimane. Attenzione ad accelerare però le cose. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino ora Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata sottotono, preludio a un fine settimana di tensione, dal mese di ottobre l’Ariete è sempre molto tormentato anche se si impegna. Se si vede che un progetto non va forse è il caso di chiudere e andare avanti un po’ altrove. Senso di precarietà. Il Toro può tornare ad essere sereno perché tra poche ore Venere non sarà nel segno. Le ultime due settimane di ottobre tornano a essere pesanti. I Gemelli in questo venerdì sono più forti. Venere dice attenzione a polemiche e attenzione alle lontananze. Il Cancro è alla ricerca della serenità che nessuno vuole regalare. Si ha una tempra eccezionale. Tra conflitti e tensioni è per il segno difficile salvare il salvabile e anche nel lavoro si devono far ripartire nuovi progetti.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

È il turno di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone sta cercando di ritrovare una via d’uscita da alcune problematiche nate proprio nel passato. Da un punto di vista professionale si deve fare una scelta, capire come usare le energie. La Vergine non mette in discussione la propria capacità di fare o sbrogliare un po’ le matasse. Ma in amore c’è lontananza e freddezza o per lavoro o per questioni personali. Chi ha discusso a inizio settimana per questioni professionali dovrà fare buon viso a cattivo gioco. La Bilancia inizia una stagione di rinnovamento, bisogna trovare un equilibrio a livello personale. Da domenica va meglio. Novembre potrebbe essere il mese degli amori ritrovati e ultimamente ci sono state molte questioni finanziarie da chiarire. Attenzione a tasse o bollettini o altre cose da chiarire. Lo Scorpione ha superato la crisi di agosto, molti stanno meglio e altri proprio in questi giorni potrebbero avere delle opportunità. C’è da seguire l’istinto che è sempre un punto di riferimento stabile. Chi è in crisi non se la deve prendere con questo periodo ma con ciò che succede da due anni. Non tutto si risolve in quattro e quattr’otto. Iniziare a prendere precauzioni.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci con l’oroscopo di Paolo Fox ancora protagonista a LatteMiele. Il Sagittario che hanno già un amore sono molto forti. Le coppie forti possono condividere progetti. Senza meta o iniziativa ci si sente male. Chi vuole legalizzare le unioni ora può farlo. Con altri segni si deve parlare tanto per convincerli ad agire, con voi non serve. Almeno che non abbiate ascendenti pesanti siete spericolati. Se c’è una storia che piace si va avanti. Il Capricorno ha una giornata speciale con Luna nel segno, nel fine settimana in questo momento si può pensare a come portare in positivo l’amore nel segno. I sentimenti aiutano, quelli che pensano solo alla carriera lì per lì sono contenti e poi si agitano. Meglio stare soli che essere mal accompagnati ma l’amore è importante. Questo va detto anche per chi vive una crisi. L’Acquario è pieno di pensieri in questi giorni. Anche chi ha avuto soldi ora deve tarpare le ali. In amore si vivono delle cose belle. Si stanno facendo cose che non piace fare. I Pesci stanno diventando intransigenti nel lavoro. Molti nati sotto questo segno sono protagonisti. Difficile vivere qualcosa di nuovo. Il cuore è distratto. Si parla soprattutto a chi ha rapporti con Vergine, Gemelli o segni che hanno un po’ di distrazioni d’amore. Non si vive male il senso di solitudine.



