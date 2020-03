Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 12 marzo 2020/ Bilancia, Acquario, Sagittario e…

Oroscopo di Bilancia, Acquario e Capricorno: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Bilancia, Acquario e Capricorno. La Bilancia ha piccole preoccupazioni per le questioni economiche. Le spese ora devono essere oculate in un periodo in cui naturalmente è meglio risparmiare e non dissipare. Nei rapporti con Acquario, Scorpione e Leone bisogna risolvere il più piccolo fastidio. Si deve essere responsabili. L’Acquario ha un progetto che si è arenato, tante cose saranno modificate e ora si dovrà rivedere anche il proprio ruolo di lavoro. La giornata di oggi porta un po’ di distrazioni ma non solo. Si dovrà mettere in ordine la casa. Il Capricorno se cerca di risolvere problemi d’amore si trova nel periodo giusto. Se si è rimasti troppo lontani dalla famiglia è normale che ora ci siano molte preoccupazioni in più. In questo momento ora è importante evitare tensioni e relazioni che possano determinare incertezza. C’è bisogno di legalità e anche di rispetto delle regole.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Scorpione, Sagittario e Pesci

Ora è il momento di andare su Scorpione, Sagittario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione ora assorbe l’energia dall’esterno, visto che fuori le tensioni sono tante è normale che ci siano preoccupazioni. Bisogna evitare che si riversino in amore con Venere opposta. Il cielo è in ritardo per le risposte che alla fine saranno il più possibile positive. Chi ha una causa entro fine mese avrà informazioni utili. Il Sagittario non ama vivere allo stesso modo, chi lavora sempre con lo stesso modo dovrà cambiare per esigenze esterne o per scelta. Non si esclude che la fine del mese porti a pensare a nuovi accordi o contratti. I Pesci che non si fanno prendere mai dalla malinconia vivono una relazione in modo più sereno. Non ci si deve far coinvolgere. Bello il cielo per chi vuole rafforzare anche la famiglia.

