Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 13 giugno 2019: Toro occasioni da non sprecare

Oroscopo oggi giovedì 13 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele anche per oggi, giovedì 13 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo ad analizzare quanto ha detto segno per segno. L’Ariete si ritrova a vivere un anno un po’ ambiguo, fatto di malintesi e di situazioni non semplici. Questo si moltiplica soprattutto se ci troviamo di fronte a imprenditori o liberi professionisti. Da sabato le cose però andranno meglio. Sul lavoro il Toro non deve assolutamente sprecare quelle che possono essere buone occasioni. Il Sagittario si fa prendere troppo dall’amore e spesso una persona valutata come intelligente e importante può portare a delle delusioni non da poco. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione, evitando di trovarsi a vivere delle situazioni da considerarsi complicate già dalla sua nascita. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: In particolar modo per gli imprenditori o i liberi professionisti, questo 2019 è un po’ ambiguo. L’estate potrebbe portare grandi novità, l’amore può recuperare da sabato. Toro: Molti liberi professionisti adesso hanno delle occasioni e sviluppano dei progetti da varare da ottobre, bisogna evitare la paura di sbagliare o di rimettersi in gioco: vale anche per l’amore. Gemelli: C’è stato qualche incidente di percorso all’inizio dell’anno e adesso bisogna riparare i danni con l’aiuto di un esperto. Cancro: giovedì e venerdì sono giornate di recupero, ciò che nasce in questo periodo da una parte porta preoccupazione mentre dall’altra porta eccitazione.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: pian piano ci si renderà conto che non si tratta di ciò che si era desiderato. Si basa l’amore sulla stima, non piacciono le gelosie. Capricorno: gli ultimi due mesi in amore sono stati pesanti, ma non solo: anche le relazioni e le questioni lavorative. Si sta molto bene da soli, ma se si vive una delusione è difficile che si riprenda quota; si sta davvero troppo bene con sé stessi. Fine dell’anno clamorosa, una grande rivincita aspetta. Acquario: si potrebbe tornare ad essere agitati, occhio ai rapporti familiari e di lavoro. Potrebbero ripresentarsi delle polemiche. Non si sa più se continuare o meno una certa strada. Pesci: c’è una bella volontà di azione, si progetta qualcosa che sarà attivo da ottobre. Non è il momento di lanciare un’idea, ma è il periodo perfetto per svilupparla.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: bisogna prepararsi a combattere per le proprie idee, visto che si è profondamente idealisti. Quando si vede che tutti sono contro, ci si infervora. Se si deve affrontare qualche esame, ci si potrebbe sentire agitati. Vergine: Il fine settimana sarà un test di verifica. Prudenza con i segni del Sagittario e dei Gemelli. Bilancia: si devono programmare le giornate di sabato e domenica, moderando quel senso di insoddisfazione che pervade la vita. Un affare non è arrivato al dunque, se si è alla ricerca di una nuova attività o si sta mandando avanti un progetto non ci sono ancora delle risposte. C’è qualcosa da rivedere. Occhio alle dispute con un ex. Scorpione: non si è così coinvolti in amore, ma con la persona giusta al proprio fianco si potrebbero fare delle scelte importanti che riguardano il futuro, anche di tipo lavorativo. Si potrebbe arrivare a pensare di iniziare addirittura una nuova attività con il partner, ci sarà una riconferma in arrivo ma a condizione che la situazione sia diversa dal passato. Si lavorerà in ambienti diversi con nuove persone al fianco.



