Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 14 novembre: Leone, Toro, Sagittario, Scorpione

Oroscopo giovedì 14 novembre

L‘oroscopo di Paolo Fox, anche oggi 14 novembre, torna protagonista ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo tiene sulla stazione radiofonica la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino quanto detto segno per segno. L’Ariete vive un momento di grande forza fisica che deve sfruttare per una crescita importante. Sale anche il segno del Toro che deve avere il coraggio di buttarsi alle spalle ciò che non gli serve più. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore equilibrio, evitando di trovarsi a dover affrontare le cose in deficit di energie. I Gemelli hanno la Luna nel segno e questo può aiutare decisamente a trovare serenità soprattutto nel campo dell’amore. I sentimenti infatti sono pronti a volare, se si riuscirà a coccolarli nella maniera giusta. Attenzione dunque a fare troppe cose e magari a non concentrarsi su quelle che sono le cose più importanti. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ora analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in questo giorno può rivedere nascere un’intesa e certamente entro la fine del mese con un po’ di buona volontà un’amicizia diventerà un amore. L’amore è importante per il segno che pensa spesso di farne a meno. Questo è un momento importante. La Vergine deve stare attento fino a stasera nelle situazioni incerte. Per quanto riguarda i sentimenti si devono evitare le situazioni incerte. L’amore vive qualche dubbio e si deve fare attenzione. Se c’è lontananza si recupera a fine mese, se c’è una crisi bisogna capire davvero le cose. La Bilancia ha bisogno di protezione. Questo senso della coppia riguarda anche l’amore e il lavoro. Lo Scorpione ha una situazione importante per i contatti e per i sentimenti. Dal 26 e dal 28 inizia una stagione utile, si inizia a pensare in modo positivo al futuro. Non sono contenti gli Scorpione che pensano solamente alle rivalse ed alle vendette. Quando la mente è agitata si deve stare attenti.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo step dell’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive la giornata con la Luna opposta, bisogna vivere la giornata in presenza di un’intolleranza ai rapporti personali. Un amico o un socio potrebbe far arrabbiare. In questi giorni c’è una grande voglia di liberarsi e anche di spezzare le catene. Si può ottenere tutto con molto calma. Quando si vive un amore sembra il migliore di quelli che si è vissuto salvo che poi ci si ripensa subito. Il Capricorno deve stare attenti e dare spazio alle persone giuste e attenzione se si ha a che fare con Acquario o Sagittario potrebbero esserci le polemiche. L’Acquario ha una Luna in ottimo aspetto ed è importante per chi ha battuto la fiacca tra lunedì e martedì. Settimana piena di intralci e la maggioranza oggi è alla ricerca di una soluzione di un problema che riguarda multe o bollette. Attenzione alle scadenze perché avete la testa per aria. I Pesci devono essere positivi e chiudere quello che non interessa. A volte nella precarietà si gode, appassiona di più. Attenzione nell’uso dei soldi e delle carte di credito. Oggi e domani richiedono prudenza nelle spese.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete oggi è più forte fisicamente, viene la voglia di chiudere situazioni e altri percorsi che non valgono più. Sono favoriti i viaggi e i contatti. Il Toro è in una situazione di crescita e questa crescita sarà importante se si ha il coraggio di buttare qualcosa che non serve più. Il Toro è un conservatore. Capita a tutti di avere una cantina di cose inutili che un domani potranno però servire. Si ragiona in questo modo anche nella vita e nell’amicizia. Con Urano da marzo nel segno però qualcosa si deve buttarlo anche per fare un po’ di spazio a qualcosa di nuovo. I Gemelli possono trovare serenità in amore con la Luna nel segno. Torna però una certa voglia di fare battute che era mancata prima perché si era davvero preoccupati. Se c’è una persona che ha tentato di fermarsi da fine mese non lo potrà più fare. Dicembre e gennaio sono mesi di riscossa. Il Cancro è agitato perché non si sente al centro dell’attenzione. Anche se si sta facendo una cosa bella sembra che nessuno se ne accorga oppure si è dovuta chiudere una situazione lavorativa che non è stata gestita come si sarebbe voluto. Si tende a dare sempre la colpa agli altri. Ultimamente si sono sollevati polveroni mettendo gli altri in una condizione di stress. Attenzione alle parole.



