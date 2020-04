Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 16 aprile 2020/ Gemelli, Capricorno, Leone e…

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per Gemelli e Capricorno

Ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox per Gemelli e Capricorno. I Gemelli potrebbero trovare come riferimento l’amore. Si insiste su una Venere importante. La costruzione di un amore spezza le vene delle mani come diceva la canzone. Molti nati sotto questo segno sono forti, alcune vicende personali sono influenti ora, alcuni rapporti vanno ricostruiti e si parla a chi si è allontanato per grandi problemi di lavoro. Il Capricorno ora dà importanza a rigenerazione della vita e situazioni nuove. Si è vissuto un periodo di difficoltà ma il cielo permette di fare di più. Da un periodo così particolare si potranno trovare spunti per riemergere.

Oroscopo Paolo Fox, Leone e Sagittario

Soffermiamoci su Leone e Sagittario per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone deve essere trattato con cura nei prossimi giorni, situazione particolare e i rapporti di lavoro cambieranno. A parte il problema sociale, c’è un problema di stress ed anche quelli che hanno un lavoro certo potrebbero decidere di non far parte più di un gruppo. Questo è quanto si dice. In amore servono conferme che arriveranno. Il Sagittario è indeciso in amore, ha bisogno di conferme e c’è questa tensione che parte e che finisce quando il percorso si conclude. Ci si appassiona molto all’inizio salvo ritornare nel tempo nei propri ranghi.



