Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 16 aprile 2020/ Toro, Cancro, Ariete e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Toro e Cancro. Il Toro deve recuperare tranquillità, le questioni di casa e soldi devono essere in ogni caso tenute sotto controllo. Alcuni progetti saranno affrontati all’inizio della primavera e rimandati. Nei libri di astrologia ci sono indicazioni dell’effetto ma la causa che ci porta alle scelte diverse può essere differente. Va guardato l’effetto e quello che si vive è il ritardo a cui si dovrà fronte. Il Cancro ha bisogno di prendere una pausa di relax, Saturno non è opposto ed in ogni caso c’è la sensazione che le persone intorno non sono amiche, e se potessero vedere il segno cadere fuorigioco sarebbero felici. Si potrebbero affrontare dei piccoli problemi economici e Mercurio aiuta a metà.

Ariete e Acquario, oroscopo Paolo Fox

Ariete e Acquario, ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 aprile 2020. L’Ariete in questa giornata ha grande voglia di recuperare il tempo perduto. La situazione astrologica vede i nati sotto questo segno pronti all’azione. Ci sarà una grande svolta per tutti a giugno. In questo momento però c’è una cosa che cambia con Saturno attivo. Si devono affrontare gravi problemi, bisogna fare poi attenzione sempre alle questioni pratiche. Ci sono spunti che fino a qualche tempo fa non erano gestibili. L’Acquario è il segno della rivoluzione e della trasformazione. Ma quante ce ne sono state? Poche. Il segno se la prende un po’ con gli altri, sta tornando la voglia di mettersi in gioco.



