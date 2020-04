Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 16 aprile 2020/ Vergine e Ariete al top, Gemelli in amore e lavoro…

Pubblicità

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che sono i segni da considerare al top per la giornata di oggi, 16 aprile 2020. Una Venere importante dà lo slancio ai Gemelli che ora devono mettere l’amore in primo piano per trasformarlo in un vero riferimento. La Vergine vive un 2020 molto importante nonostante tutto, con la possibilità di superare le tensioni grazie a diversi pianeti in grado di regalare ancora una volta emozioni. Certo bisogna avere voglia di reagire di fronte a un periodo che comunque non può considerarsi che particolare per tutti. L’Ariete vive una giornata con grande voglia di recuperare il tempo perso. C’è una situazione astrale molto interessante che invita al segno di scendere in azione. Saturno attivo porta a cambiare qualcosa con il mese di giugno che sarà di certo quello che preparerà a una svolta importante verso il futuro.

Pubblicità

AMORE – Capitolo amore, ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli sono pronti a trasformare questo periodo in un viaggio nei sentimenti con l’amore in grado di diventare un punto di riferimento. Venere è importante e bisogna insistere in merito, si è moto forti. Il Cancro deve stare attento perché si potrebbe trovare un nemico alle spalle, qualcuno a cui si è data molta fiducia potrebbe anche aspettare il momento che questi cada gioendo a sorpresa. I Pesci sono perplessi, ognuno ha la sua storia alle spalle ma si finisce sempre per innamorarsi di persone difficili che creano problemi e sofferenza. L’Acquario sta vivendo un momento importante nel quale sicuramente c’è la forza per reagire e ottenere una trasformazione. C’è voglia di ripartire, cercando di raggiungere risultati che magari prima si potevano solamente immaginare.

Pubblicità

LAVORO – Ecco quanto detto sul lavoro per l’oroscopo di Paolo Fox. Il segno dell’Ariete ha degli spunti interessanti che fino a diverso tempo fa non erano gestibili. Ora l’estro si prepara a regalare una svolta che potrebbe permettere di raggiungere risultati davvero molto importanti. Alcuni dei nati sotto il segno dei Gemelli si possono trovare ad allontanarsi per problemi professionali, non c’è la forza di reagire. Il Cancro si può trovare di fronte a dei momenti non di facilissima gestione, alcuni problemi economici si trovano davanti e non è facile affrontarli anche se Mercurio prova a dare un po’ una mano. Il Leone si potrebbe trovare a cambiare dei rapporti di lavoro. Attenzione però perché alcuni si potrebbero trovare di fronte al nervosismo di non essere trattati come vorrebbero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA