Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 19 marzo 2020/ Leone, Capricorno, Sagittario e Vergine

Oroscopo di Leone e Capricorno: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox è grande protagonista come ogni giorno anche oggi, 19 marzo 2020, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto detto per Leone e Capricorno durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Leone ha una bella forza per le questioni personali, anche per il lavoro. Ora tra qualche giorno poi si potrebbe rinunciare ad un incarico. Serve attenzione alla famiglia e all’amore visto che Venere sarà molto intrigante dal prossimo mese. La riscossa in amore arriverà. Il Capricorno vive un momento no, si è il segno del poi e del tempo. Si è governati da Saturno e non dispiace pensare che dopo la tensione ci sarà un periodo di rinascita. Con Giove nel segno si può fare. L’amore può tornare protagonista.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario e Vergine

Ora è il momento di analizzare da vicino Sagittario e Vergine sempre seguendo da vicino quello che è l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Sagittario quando non ama non sta bene, ci si deve chiedere se le persone che stanno attorno sono quelle giuste. Lo si deve fare ora o ad aprile. Da aprile a giugno i rapporti fragili saranno sotto pressione. Bisogna elaborare emozioni e preoccupazioni in modo positivo e affrontare tutti i problemi con il partner. Molto importante se si tiene ad un rapporto. La Vergine vive emozioni forti ma deve stare molto attento al panico e all’ansia generalizzata. In questi giorni è normale ma non si deve eccedere. Non si può dare una grande valutazione alla giornata per la tensione interiore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA