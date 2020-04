Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 2 aprile 2020/ Ariete, Acquario, Toro e Cancro

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 2 aprile 2020: Ariete e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista della giornata di oggi, 2 aprile 2020, grazie alla rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Diamo uno sguardo ai segni di Ariete e Acquario. L’Ariete ha una giornata sotto pressione, ama la libertà e non gli piacciono i condizionamenti. Di recente si sono sopportate delle limitazioni per il bene di tutti. Ci sono giornate in cui la situazione piace meno. L’oroscopo dato per il 2020 è sempre valido, aprile porta uno sblocco e Saturno si trova già in aspetto interessante. Molto dipende dall’ascendente e anche dalla voglia di fare e agire. Alla luce di quanto accaduto si vive in una situazione di grande intolleranza. Visto che si è governati da Marte serve prudenza. L’Acquario ha una una nuova vita e questo disagio che si vive come tutti farà capire che la vita scorre e si deve sfruttare ogni minuto.

Oroscopo per Toro e Cancro, che giornata sarà?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco lo studio per i segni di Toro e Cancro. Il Toro sta recuperando energia, fa capolino un Saturno dissonante, quindi c’è un progetto che potrà essere limitato. L’importante è dare tempo al tempo. Se si vogliono contattare persone o avviare progetti, il momento è ottimo per fare dei programmi per l’estate. Si deve pensare di più alla casa. Questo è un anno in cui molti di voi dovranno rivedere l’abitazione. Il Cancro ha una sensibilità amplificata dalla Luna nel segno, non tutto però è facile ma adesso Saturno non è più opposto. Anche se si è conclusa una strada si potrà iniziare qualcosa. In amore più ci si avvicina ad agosto più arrivano conferme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA