OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi giovedì 21 novembre: Toro, Capricorno, Bilancia, Cancro

Oroscopo giovedì 21 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele anche per la giornata di oggi, giovedì 21 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è pronto a vivere dei momenti in cui bisogna chiudere alcune questioni che ormai non interessano più. Il Toro sta vivendo un momento importante con un dicembre che arriverà a breve e che regalerà delle grandi emozioni. Il Cancro si sente lontano da persone importanti in questo momento, cercando di vivere tutto con equilibrio ed evitando di vivere delle situazioni difficili da gestire. La Bilancia è molto stanca anche perché deve continuare a difendersi da situazioni non facili e discontinue. Saturno si è mosso con un lungo transito e permette di chiudere delle cose che non sembrano essere più al centro della vita.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scendiamo in campo per analizzare l’oroscopo di Paolo Fox andando nel particolare con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone vive un momento importante per cercare di recuperare qualche soldo. Questo Marte dissonante rende arrabbiate le giornate di domenica e lunedì. Questo va detto per tempo perché se si possono evitare conflitti è meglio. Incontri si, perché Venere è con il segno. Quelli che vogliono e possono avere un figlio e già da mesi hanno incontrato una persona speciale non devono demordere. La Vergine ha ultime settimane pesanti. Quando un oroscopo è particolare, è probabile che sia emersa una nuova esigenza di vita. Ma è un anno buono e succede tutto questo? Si se queste persone o situazioni hanno bloccato la vita e non hanno permesso di crescere. Ottime stelle per i sentimenti da dicembre. La Bilancia è stanca di doversi difendere da accuse continue. Il lungo transito del pianeta Saturno ha il potere di chiudere le situazioni inutili. Già dall’anno scorso alcuni tengono situazioni per i capelli perché si è voluto chiudere dei lavori che sono ancora in piedi. All’inizio della settimana lo Scorpione ha poca concentrazione nello studio e in amore si deve in ogni caso capire cosa non va. Nelle coppie che hanno avuto figli da poco non è l’amore a mancare ma alcuni rapporti familiari vanno corretti.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete questo giovedì ha le premesse per chiudere quello che non interessa. Tra dicembre e gennaio si può chiudere tutto quello che non funziona. Il Toro parte in maniera interessante in attesa di un dicembre molto bello e poi di un 2020 importante anche per rilanciare la propria immagine. I Gemelli fanno il conto alla rovescia fino al 2 dicembre. Non è che da questa data passano i guai ma certe situazioni si risolvono. A livello legale quelli che hanno avuto un problema li risolvono. Il Cancro nel corso degli ultimi due anni ha avuto una lontananza. Ogni volta che si è cercato di sollevare un problema ci sono state molte realtà spinose. Da una parte, si è affaticati e, dall’altra, si sono scelte strade faticose. Si sa di dover rimboccare le maniche.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive un piccolo calo, ci sono talmente tante cose da fare e tante situazioni da sbloccare che si è spaventati. Quando ci sono problemi si vuole andare fuori casa, fare una passeggiata oppure prendere l’auto o ci si stacca dalla realtà. Una raccomandazione, si deve lasciare una storia certa per un amore passionale è rischioso. Il Capricorno ha messo a punto nuovi progetti, si è minuziosi nelle situazioni che si hanno in mente. Si amano i dettagli e mettersi in gioco. Giove e Saturno sono presto nel segno e significa successo. Trasformazioni sia in amore che sul lavoro. L’Acquario in questa parte di novembre è agitato. Da una parte è positiva ma dall’altra provoca tensioni interiori forti. I rischi vanno corsi solo se non ci sono soldi di mezzo. L’amore può tornare e anzi è già tornato. Si è ambigui perché si cerca ora l’amore certo ma ci si stanca quando diventa di routine. I Pesci devono stare attenti alle polemiche. Da dicembre si vola alto e, anche se qualcuno ha cercato di fermarsi, nessun problema e le trasformazioni sono determinate dal destino. Si punta sulle persone giuste. Tempo di recuperare emozioni favorevoli.



