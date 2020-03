Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 26 marzo 2020/ Capricorno, Toro, Pesci, Bilancia e..

Oroscopo di Capricorno e Toro: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad andare a studiare da vicino i segni di Capricorno e Toro. Il Capricorno deve ritrovare la calma in amore, serve ascolto però a volte siete voi a non ascoltare. La vostra determinazione è grande però in questo periodo sarebbe bene vedere le cose sotto un’altra prospettiva. Soluzioni in arrivo. Il Toro ha una giornata particolare per le relazioni, è meglio evitare gli scontri con l’ambiente, questa Venere invita a costruire relazioni, anche in vista della prossima estate. Inizia una fase migliore che potrebbe essere determinante per le persone che hanno voglia di sposare una persona o convivere. Se è stato già fatto inoltre è possibile partire con altre soluzioni.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Pesci e Bilancia

Soffermiamoci ora su Pesci e Bilancia sempre andando a studiare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci se sono tesi e desiderano recuperare una storia è il momento di parlare con chiarezza. Chi ha due storie in ballo deve essere più cauta. Voi siete molto romantici e quando vi innamorate vi abbandonate all’istinto senza pensare ai se e ai ma. Siete invitati ad essere più razionali. Rischiate di stare male e ogni relazione va gestita con prudenza. La Bilancia ha bisogno di tanta serenità, certe situazioni difficili saranno risolte e in amore potete mettere in cantiere un progetto. Il tempo odierno è per fare cose nuove.



