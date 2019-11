Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 28 novembre: Bilancia, Leone, Toro, Vergine

Oroscopo giovedì 28 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 novembre 2019, è stato raccontato da LatteMiele dove l’astrologo tiene la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino quello che ha raccontato. L’Ariete sta vivendo delle giornate molto agitate per quanto riguarda questo rush finale di anno. Il 2020 sarà molto importante. Il Toro ha una grandissima voglia di cambiamento ed è alla ricerca di una crescita anche senza novità che si possano considerare repentine. La Luna è opposta per i Gemelli e quindi a tratti l’anima si può anche incupire. Si è un po’ irascibili invece per quanto riguarda l’amore. Il Leone deve prendere in considerazione il fatto che diverse strade siano percorribili e che non ci sia una sola chance. La Vergine è davvero forte in questo momento, anche se si è stanchi perché si fanno troppe cose. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ora maggiormente a fondo nell’oroscopo di Paolo Fox, analizzando Sagittario, Acquario, Capricorno e Pesci. Sagittario: altra giornata sì. Il fatto di avere Sole e Luna nel segno è interessante e importante. Saranno gli altri a cercare il segno anche per quanto riguarda un sentimento. Il segno è affascinante e quando vuole sa come colpire al cuore tutti quelli che sono intrigati e interessati da questa vitalità e ottimismo contagioso. Se ci si impegna si riesce e il 2020 sarà un anno importante. Capricorno: quando ci sono grande stelle ci può essere un grande progetto. Qualcuno chiederà cosa non va. Si è presi da tante situazioni che si potrebbe rimanere soli in osservazioni. Quando il segno non parla sta elaborando progetti. Forse non ci si rende conto ma ci si è isolati per questo motivo. Attenzione a chi vuole mettere il bastone tra le ruote. Acquario: buon cielo con grande concentrazione di pianeti nel cielo. Si è scritto qualcosa o firmato un accordo, anche situazioni minime, si devono mettere a posto tante cose non ultimo cose burocratiche. Pesci: si è indaffarati e nervosi. Da ieri si è un po’ stanchi e affaticati. Se si vuole fare breccia nel cuore di qualcuno si deve aspettare venerdì. Si devono evitare le difficoltà e le avversità.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre prendendo spunto dall’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: questi ultimi 3 giorni di novembre si preannunciano un po’ agitati forse perché alcune situazioni dovranno essere chiarite. Si vogliono risposte immediate. Se c’è qualcuno che non dica ciò che pensa o se questa è l’idea tra oggi e sabato si potrà far sentire la voce che è abbastanza risonante in questo periodo. Non sono messe in discussione le qualità. Toro: il segno ha una grande voglia di cambiamento. Questo anche se non c’è mai una novità repentina. Si prende tempo, ma si è testardi e ci sono tempi lunghi ma come l’Ariete quando ci si mette in testa una cosa si lavora per perseguire l’obiettivo. Anche Venere sarà presto in aspetto favorevole, ma è già dalla parte del segno e potrà portare a delle ottime soluzioni. Gemelli: la Luna è ancora opposta e può portare a incupire gli animi. Si può essere nervosi con qualcuno che forse può mettere degli intralci sul lavoro. Da dicembre molte situazioni saranno liberate. Il che significa che quello che non va sarà chiuso e quello che non va sarà più facile da gestire. Così come l’amore che da qualche ore è più agibile con Venere che inizia un transito particolare. Cancro: si è un po’ intolleranti e lo sarà molto a dicembre in un mese protetto per i sentimenti ma c’è una tendenza della Luna ad andare verso il basso. Ci saranno degli scontri e delle situazioni da capire. Molte di queste difficoltà potrebbero nascere da problemi lavorativi irrisolti e chi vorrà farsi giustizia per una vertenza lo farà.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: il segno deve considerare le altre strade da percorrere. Ci si potrebbe dover preparare per grandi introiti o incarichi di un certo spessore. Vergine: questo è uno dei segni più forti ma in questi giorni tra i più stanchi perché si sta facendo tanto senza un attimo di respiro. L’importante è stancarsi costruendo qualcosa. Non ci si deve fermare proprio ora perché le stelle garantiscono un successo importante e che durerà a lungo. In amore dicembre sarà un mese importante, ci siamo quasi bisogna però aspettare. Bilancia: si è sottoposti a stress. Alcuni nodi sono arrivati al pettine e in amore venerdì e sabato saranno giornate conflittuali. Si deve portare un po’ di pazienza perché o si è in lotta con qualcuno o se si è in lotta con una persona c’è qualcosa che non va. Si deve evitare di essere pressanti con questo segno gentile e accogliente, ma che dietro questa facciata c’è un uomo non debole ma che sa quello che desidera. Inutile forzare la mano al destino anche per le donne, quando è no è no. Non si accetta qualcosa che non si vuole fare. Scorpione: si parla di soldi. Un po’ servono per recuperare forza fisica e un po’ per programmare il futuro al meglio. Visto che c’è stato un disagio verso l’estate bisogna superarlo. Le spese sono ancora troppe.



