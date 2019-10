Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 31 ottobre 2019: Acquario, Bilancia, Capricorno, Toro

Oroscopo giovedì 31 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quanto raccontato per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, durante il corso della rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha specificato segno per segno. L’Ariete si trova a vivere un buon momento in questo mese che rappresenta una crescita davvero molto interessante. Il Toro sta festeggiando un momento molto interessante in cui si cresce giorno dopo giorno. I Gemelli non stanno vivendo un momento facilissimo, ma nonostante questo in poche settimane si riuscirà a dare una svolta che potrebbe permettere di uscire da una situazione non facilissima. Il Leone è pronto al riscatto e questo può essere motivo di soddisfazione. Attenzione anche alle finanze dove ci sarà una crescita da non sottovalutare. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare nel dettaglio Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario negli ultimi giorni di ottobre può aver già avuto ispirazione. Quelli che sono più intraprendenti potrebbero avere già iniziato un nuovo lavoro. Il Capricorno è un paziente perché sa che il tempo è galantuomo, il tempo nello zodiaco è Saturno. Non è detto che ci siano state evoluzioni. Magari si è messo un seme a dimora. L’Acquario deve riconciliarsi con il mondo e con se stesso. Se c’è un tasso di autocritica molto buono va bene. Volere è potere e le situazioni bloccate ora si possono sbloccare. Ci vuole la buona volontà. I Pesci hanno una giornata sottotono, ultimamente si sono festeggiati eventi.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci ora su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha buone notizie da novembre. I lavori degli ultimi tempi sono faticosi e non tutto è andato a buon fine. Il Toro può festeggiare un evento entro la fine dell’anno. Il primo evento sarà domani. Non si sistemano dall’oggi al domani eventi d’amore negativi ma migliorano e ci sarà maggiore coscienza. I Gemelli non hanno pazienza e quando hanno un problema vogliono risolvere tutto in poche settimane. Giove è contrario dall’autunno dell’anno scorso. Tra novembre e dicembre si arriva alla resa dei conti. Il Cancro ha una situazione intrigante ma c’è sempre tanto da combattere. Anche chi ha cambiato ruolo e mansione è contento di quello che è successo a partire da maggio dell’anno scorso. Si sono accettate lotte importanti. L’unica cosa che si chiede con la Luna birichina è di risolvere i problemi con la famiglia con cautela.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone può recuperare un rapporto in una condizione economica che alimenta quasi sempre dei dubbi. Un po’ perché il Leone ha grandi mire oppure di recente si è speso tanto o in altri casi non ci si accontenta. La Vergine ha bisogno di avere tutto sotto controllo. Si va verso un 2020 molto importante. Periodo per capire cosa è meglio portare avanti. La Bilancia si innamora della cose belle e guai a vedervi invecchiati, si tiene in modo particolare all’aspetto esteriore. Le buone maniere o il senso di giustizia devono prevalere. Si tratta di una filosofia di vita. Venerdì e sabato sono però giorni in lieve calo. Lo Scorpione si spera che abbia avuto buone intuizioni nell’ultima settimana. Tutto quello che parte e nasce in questo periodo può essere utile in futuro. Chi poi è stato male in estate può stare meglio. Punto di partenza per avventure.



