OROSCOPO PAOLO FOX E BRANKO/ Oggi giovedì 6 giugno 2019: Toro, Vergine, Capricorno e…

Oroscopo Branko di oggi 6 giugno: confronta le previsioni con quelle di Paolo Fox…

Ora è il momento di soffermarci sui segni di terra seguendo l’oroscopo di Branko. Il Toro qui ha una situazione diversa, dovrebbe esserci tanto sex appeal che fa entrare in un libro che tratta di queste cose. C’è sempre Urano nel cielo e una Venere fino al giorno 9. Meglio sposarsi prima. Urano è un capitalista ed è un pianeta estremo, può dare grande successo ma anche tegole enormi a un livello finanziario. Tutto però dipende da come uno agisce e reagisce agli istinti. Si è ottimisti per gli affari e piace l’atteggiamento in amore. Si ha una grande passione. Non finisce mai. La Vergine ha una ritrovata vitalità grazie a una Luna positiva e in aspetto d’opposizione a Saturno e Plutone e in sestile a Venere. Le combinazioni sono a favore della Vergine, sono un primo respiro dell’estate che si annuncia con un inatteso brivido creato dall’arrivo inaspettato di qualche persona. Ci sono molte somiglianze con Cancro e Toro. Il Capricorno ha un rimpianto della rosa non colta, attenzione a lasciarlo lì perché spunta sempre un bocciolo nuovo. Si sente che la propria vita ha preso una direzione nuova, nel campo pratico di sicuro e in quello della sfera dei sentimenti però noi lo vedremo dopo. Non si sa se le combinazioni sentimentale dovute alla presenza congiunta di Urano e Vergine in Toro hanno effettivamente la ragione di esistere. Intanto, tutto si vedrà e si deve prestare attenzione perché c’è un attimo di malinconia che attraversa questa giornata.

Andiamo a dare un’occhiata ai segni di fuoco nell’oroscopo di Branko. L’Ariete oggi vive la Luna nel segno del Cancro come uno schiaffo e, infatti, più che pensare a sè si pensa alle persone che vivono accanto e che devono avere un pochino di pazienza per quello che si fa loro. Questo oroscopo si dirige allora alle persone di famiglia, al coniuge e via di tale passo. Non si può raccomandare l’oroscopo nell’ambiente di lavoro e, in particolare, a soci, capi e collaboratori oppure se si è capi di qualcuno, ora si potrebbe avere uno shock a causa dei dipendenti. In questo ambito tuttavia non si può fare nulla. Bisogna aspettare che passi questa Luna da schiaffi dal segno del Cancro. Cautela nell’attività fisica, ma questo però non significa che doverla eliminare. Semplicemente si deve fare tutto con maggiore razionalità, se il segno sarà ancora aperto non c’è Luna che tenga e si farà ciò che si deve fare nel lavoro e nelle finanze. Il Leone ha un Giove in Sagittario che è sempre nel punto più alto del proprio oroscopo, quello che riguarda la fortuna, quelle circostanze casuali che a voi possono presentarsi di tanto in tanto. Il nuovo capitolo professionale però arriverà in estate con Mercurio nel cielo. Prima ancora si dovrà andare alla fine di questa settimana che porterà la Luna nel cielo e la Vergine il 9 giugno tornerà in Gemelli. Il Sagittario ha una Luna nuova passata, si deve insistere però ancora con le litigate. Si è iniziato qualcosa? Si è sempre in tempo di dire quello che va fatto pure ai propri parenti prima dell’estate. Un po’ viene da sorridere perché a volte si è veramente esagerati. La Luna ora si è calmata e il segno è in grado di agire con acume. Qualcuno osserva e aspetta un passo falso. Non è ancora chiaro se si sia scelto un collaboratore, le donne del segno sono ancora insoddisfatte in amore

Oroscopo Paolo Fox salute, amore e lavoro: il punto della giornata

SALUTE – Approfondiamo il tema della salute dell’oroscopo di Paolo Fox. Mettersi a rispondere ai nemici per la Bilancia non è la cosa giusta da fare, il segno è particolare e detesta le situazioni che non vanno bene. Venerdì sarà una giornata migliore, bisogna essere prudenti. Allo Scorpione l’energia non manca mai, anche se spesso non si nota. Ci sono due piani d’azione legati a Marte (che rappresenta la guerra), e ai segni d’acqua che rappresenta la tendenza a fare finta di nulla. Per il Toro c’è grande bisogno di relax, di vivere più sereni, viste le tensioni che sono state vissute ultimamente. L’Acquario è in una condizione particolare perché molte cose stanno cambiando. Questi cambiamenti sono stati voluti, non si è quasi mai vittime degli eventi.

AMORE – È il momento di analizzare il campo dei sentimenti, sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro venerdì e sabato sono giornate di forza per i sentimenti. Il Leone è disponibile in amore, ma soprattutto nel lavoro. Deve essere un periodo favorevole, soprattutto grazie al transito di Venere in partenza a partire da domenica. Le stelle sono favorevoli per i Leone che hanno voglia di innamorarsi. Il Cancro deve prendere le distanze da quelle persone lontane dal proprio modo di vedere le cose, quelle persone spigolose sebbene a volte lo si è. Per i Pesci in amore è una situazione particolare, si odia essere schiacciati dai sentimenti e le relazioni che non garbano.

LAVORO – Andiamo a dare uno sguardo al campo del lavoro sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Per la Vergine questo è un inizio settimanale favorito per i cambiamenti, che riguardino il lavoro o le abitazioni, anche se non sono state percepiti come positivi dalle persone che circondano. Per l’Ariete nell’ambito lavorativo e dei rapporti bisogna attivarsi per avere un agosto/settembre migliori, si deve cercare di evitare i conflitti. Il senso di disagio può aumentare, si è fatto tanto ma si potrebbe fare ancora di più. Tra giovedì e sabato il segno dei Gemelli non sarà distratto per l’amore, ma sarà stanco per ciò che concerne il lavoro. Per i Pesci è un momento importante per il lavoro, ma bisogna gestire il tutto con attenzione. Se c’è una persona o nel lavoro potrebbe essere contro. Entro la fine dell’anno si troverà una mediazione.

Oroscopo oggi giovedì 6 giugno 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox di oggi giovedì 6 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto evidenziato segno per segno. L’Ariete deve decisamente evitare gli eccessi, perché è in una condizione particolare con alcuni progetti che vanno in archivio e altri in scena. Il Toro ha bisogno di relax, deve vivere più serenamente e cercare di evitare le tensioni. I Gemelli non saranno distratti dai sentimenti in questi giorni, ma saranno comunque disattenti sul lavoro perché fin troppo stanchi. Il Cancro vive un momento particolare, che crea delle difficoltà nella gestione delle emozioni. Il Leone invece è disponibile ad amare e ad assumere nuovi ruoli sul lavoro. Le stelle sono molto importanti soprattutto per chi ha voglia di innamorarsi. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il giro dei segni dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Si tratta di un transito riparatore quello di Venere, pertanto se ci sono state delle spigolosità nella coppia si possono smussare. Vergine: Si hanno attorno delle persone che mettono i bastoni tra le ruote. Se c’è un nuovo amore potrebbe essere benissimo un ex a non esserne contento. In arrivo novità. Bilancia: bisogna farsi scivolare le cose addosso, le provocazioni possono arrivare per vie traverse. Scorpione: In questi giorni cambiano i luoghi ma non le modalità del proprio lavoro, si preferisce fare delle cose più creative ed innovative.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare per l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: ogni eccesso andrebbe evitato. Si è in una una condizione particolare, alcuni progetti potrebbero essere finiti e c’è bisogno di cominciarne degli altri. Non mancano le situazioni, ma bisogna creare dei validi presupposti affinché ci siano delle novità. Toro: Chi ha cambiato casa o lavoro, si trova in una condizione di forza e vantaggio, proponetevi pure. Se c’è già un lavoro importante non si deve avere paura di esporsi, se l’anno scorso ci si è trovati in una situazione di disagio adesso non è più così. Gemelli: Se è stata rimandata una problematica, è arrivato il momento di affrontarla. Negli ultimi mesi diversi problemi si sono accumulati, soprattutto se a carattere burocratico e legale. Cancro: è un momento particolare, ci sono relazioni che possono essere difficili, tutto nasce dalla polemica. Sta per iniziare un progetto, ma c’è qualcuno che mette zizzania anche per invidia.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si ricerca la libertà, non intesa come dissipazione dei valori importanti, bensì come forma di creatività. In questi giorni sembra si stia cambiando rotta, si è alla ricerca di nuovi luoghi e nuove persone da incontrare. Capricorno: settimana un po’ fiacca, spesso si è attenti ai particolari, in questo periodo molto di più. la situazione è un po’ agitata per quanto riguarda la professione, non c’è tempo di amare quanto si vorrebbe. Acquario: Si deve fare agli altri ciò che di persona non si vuole fare. Se si chiudono delle relazioni e ci sono delle perplessità, probabilmente si è portato allo stremo un rapporto. Pesci: Per questo sparite, oppure ci si guarda intorno e si vivono più storie in parallelo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA