Oroscopo Paolo Fox/ Oggi giovedì 7 novembre 2019: Sagittario, Bilancia, Cancro, Leone

Oroscopo giovedì 7 novembre

Torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox anche oggi, giovedì 7 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle andata in onda sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete deve pensare al futuro con ottimismo dopo un periodo in cui le cose non sono andate come si voleva. Il Cancro vive una tensione alta con una giornata non facile da gestire. Il Leone è pieno di incertezze nonostante abbia in testa la forza di mettere in piedi dei progetti davvero importanti. Per la Vergine questa giornata sottotono, ma bisogna prendere delle scelte importanti per raggiungere dei risultati che ormai da tempo hanno creato preoccupazione. I Gemelli sono pronti a risolvere delle situazioni che hanno creato delle questioni legali alla ricerca verso una crescita non da poco per il futuro. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 5-10 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve sfruttare Giove per l’ultimo mese nel segno. Non vuol dire in ogni caso che novembre sarà l’ultimo mese carico di emozioni. In queste 24 ore qualche ostacolo può capitare, in termini di pigrizia. L’amore bussa alla vostra porta. Il Capricorno ha un giovedì particolare in cui si deve parlare con persone che si trovano contro. Prudenza per il fisico, in questi giorni c’è talmente tanto stress che ci vuole la pulizia nella vita. Con Cancro e Ariete dubbi. L’Acquario è confuso e arrabbiato, si devono mettere a posto tantissime questioni burocratiche. Si detesta non risolvere le cose subito. Se la tensione si riversa in casa allora sono guai. Con Marte e Venere favorevoli è possibile vincere, anche i sentimenti più schivi saranno chiariti. I Pesci a fine novembre non avranno più Giove contrario. Solo l’amore è un po’ offuscato. Infatti o c’è una persona un po’ lontana o rimettete in discussione tutto. Se dopo una separazione si ripresenta una persona con il cuore in mano non le credete. Attenzione a non vivere trasgressioni di tipo pericoloso.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Ora è il momento di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete se ha vissuto una crisi deve guardare al suo futuro con ottimismo. L’Ariete non ha bisogno di sprono ma ha momenti in cui fa tantissimo e altri in cui fa tantissimo e altri in cui ci si blocca. Il Toro è forte e lo sarà sempre di più, è un momento dominante anche per chi ha un’attività in proprio. Giove e Saturno a dicembre sono favorevoli. Anche quelli che non sono soddisfatti portano avanti imprese e guadagnano. La questione casa diventa dominante. I Gemelli verso dicembre risolvono questioni legali, se c’è un progetto arenato e se qualcuno ha cercato di farsi del male le settimane sono contate. Il Cancro anche se ha la tensione alta, al mattino si sveglia agitato. Ha un buon successo personale ma a volte sarebbe meglio starsene da soli.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Passiamo per l’oroscopo di Paolo Fox ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone se vive incertezze è perché aveva in testa progetti faraonici. Bisogna tornare con i piedi per terra. Entro fine anno si deve scegliere di certo una nuova strada. Novembre importante con assistenza di Giove. Cambiamenti repentini e motivati. La Vergine questo giorno è sottotono, deve fare scelte che scontentano diverse persone. Chi è un capo deve organizzare situazioni e non riesce ad essere tranquillo. Una decisione comporta vantaggi e svantaggi. La Bilancia parte bene a rallentatore, con Ariete e Cancro ci sono difficoltà. Si è in un punto della vita in cui non si accettano compromessi. C’è sempre la Bilancia pronta a capire ma anche questi hanno un limite. Lo Scorpione ha una forte emotività, se si traduce in emozioni non è male, si vivono spesso situazioni d’amore davvero travagliate. Se si riceve un torto si tende a ricambiarlo. Solo che così si perde molto tempo. Lo Scorpione evoluto non si ferma e va avanti. Il fine settimana in arrivo porta in auge i sentimenti.



