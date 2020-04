Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 9 aprile 2020/ Cancro e Scorpione top, Ariete in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top di oggi, 9 aprile 2020. L’Ariete si libera di un gran peso con la Luna che ora non è più opposta. Forse si può dare una svolta al momento grazie alla determinazione e alla forza di non abbattersi davvero mai. Il Cancro può trovarsi di fronte a delle intuizioni importanti verso il futuro. Questo anche perché Saturno non è più opposto e sta regalando un momento di forza non da sottovalutare. C’è tanto da fare e dunque è importante fare una selezione e scegliere su cosa puntare. La Luna è favorevole per quanto riguarda la Vergine e ora c’è la possibilità di lottare per raggiungere i propri obiettivi. Lo Scorpione ha un cielo decisamente emozionante, ma nonostante questo tranquillo. Questo potrebbe permettere di dare al segno la possibilità di vivere delle belle relazioni anche con persone distanti grazie all’utilizzo ora dei social network.

AMORE – Amore? Ecco cosa dice Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi. Il weekend potrebbe essere importante per il segno che potrebbe vivere delle giornate piuttosto buone per i sentimenti. Nonostante l’ansia del periodo questo può portare un sollievo non di poco conto. I Gemelli sono alla ricerca di quello che può essere un amore considerato perduto o addirittura per alcuni mai trovato. Nonostante qualsiasi possibile complicazione va detto che c’è ora la possibilità di vivere una bella svolta grazie alla forza che ha permesso di conoscere questo splendido sentimento. Il Leone si potrebbe trovare a vivere dei momenti interessanti per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Ci saranno delle belle novità. La Vergine si ritrova a vivere dei dubbi non di poco conto per quanto riguarda l’amore. Forse è il caso di prendere delle decisioni il prima possibile. I Pesci stanno vivendo una crescita non di poco conto in questo momento, forse è il caso di capire che non si vogliono più vivere delle relazioni in cui ci si considera sottomessi.

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro per quanto riguarda l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Toro è un segno stabile e molto equilibrato, ma questa Luna opposta va frenata e gestita con grande attenzione. Questo perché si può vivere di grande ansia il periodo e il rischio è che si possano perdere le staffe nei confronti di qualcuno in grado di creare problemi. L’Ariete si è invece tolto l’opposizione della Luna e finalmente può nelle tensioni generali che comporta il periodo pensare al futuro con positività. Sono infatti diversi i progetti a cui si può puntare per arrivare a fare un salto di qualità definitivo. Bisogna essere pazienti e si deve aspettare il momento giusto per agire. L’Acquario invece deve gestire il nervosismo di un periodo non facile, si rischia di avere qualche battibecco. Forse è il caso di evitare di andare di fronte a degli scontri non facilissimi da gestire.



