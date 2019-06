Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 10 giugno 2019 amore e lavoro: Pesci, Sagittario, Capricorno

Amore e Lavoro: l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox

AMORE – Soffermiamoci sulla sfera amorosa sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Alcune relazioni per il Sagittario nelle prossime settimane saranno messe un po’ alla prova. In amore il Capricorno nelle ultime 4 settimane trascorse possono poi avervi dato una scossa. O con me o contro di me, non si conoscono mezze misure. In questa parte di giugno l’Acquario deve recuperare un amore. Le coppie dei Pesci che in questo momento non riescono a comunicare pur convivendo si possono trovare ad avere qualche problema. Molti Ariete in questo periodo riscoprono il desiderio e la voglia di amare e poi questa forza potrebbe essere anche illimitata e mal gestita. In altre parole bisogna stare attenti alla gelosia, soprattutto le donne. C’è una differenza tra l’uomo e la donna. L’uomo punta molto alla conquista all’inizio di ogni rapporto. Nei primi tempi è molto geloso e possessivo e poi tende, invece, a diminuire questa attenzione. La donna rimane sempre attenta a ciò che fa il partner e poi, soprattutto se ha a che fare che viaggia o che per motivi di lavoro non è sempre presente c’è un rischio di gelosia. Attenzione a non limitare un rapporto con la gelosia.

LAVORO – Ora è il momento di analizzare il mondo del lavoro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Per il lavoro i Pesci si devono aspettare grandi progetti, adesso attenzione alle clausole legali e cavilli perché per fare tante cose ci vogliono pazienza e anche i consigli giusti. Stavolta l’Acquario si deve preoccupare del lavoro e dei soldi. Chi ha delle proprietà potrebbe anche di vendere. Momento in cui ci si prepara ad un periodo non di magra ma di revisione dei conti. Naturalmente questo periodo così complesso per l’Ariete può portare soddisfazioni e anche qualche dubbio. La seconda parte dell’anno sarà importante ma è adesso che si deve battere il ferro finché è caldo. Se fanno delle proposte o ci sono delle persone che possono aiutare nell’ambito del lavoro è ora che si vede la differenza. La giornata funziona bene anche per parlare di sentimenti.

Oroscopo oggi lunedì 10 giugno 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta a scoprire cosa viene raccontato per la giornata di oggi lunedì 10 giugno 2019. Andiamo a vedere da vicino cosa ha raccontato nella sua rubrica Latte e Stelle come sempre tenuta sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il Sagittario vive un momento pieno di dubbi, con delle situazioni non facili da gestire. L’Acquario è in un momento in cui non riesce a districarsi da situazioni non facili. I Pesci stanno attraversando un momento sottotono, senza riuscire a raggiungere risultati importanti. L’inizio di giugno è stato davvero molto interessante per l’Ariete che sotto il punto dei sentimenti sta raccogliendo anche ottimi risultati. Sarà importante cercare di essere equilibrati, senza strafare o cercare strade complicate e impervie perciò difficili da scalare. Le difficoltà vanno affrontate giorno dopo giorno, per fasi e senza voler esagerare. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a dare uno sguardo a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario parte con dei dubbi, si sa che alla fine le cose vanno bene, nelle complicazioni e nelle situazioni difficili si pensa sempre che sarà il tempo a fare quello che non si deve fare. Magari si pensa di aver fatto un passo indietro in amore. Il Capricorno con le piccole e grandi vittorie degli ultimi tempi non consentono in ogni caso l’accesso diretto a quello che si deve fare davvero. Non bisogna in ogni caso prendere tutto quello che è accaduto come una sorta di affermazione. L’autunno sarà rivelatore. L’Acquario si trova in balia delle situazioni e degli eventi nati nelle ultimissime settimane. Forse non si ha chiarezza nel cuore e nella vita. I Pesci partono un po’ sottotono, torna poi concetto di incomunicabilità di cui si è parlato tra dicembre e gennaio.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a leggere da vicino Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha le prime 10 giornate di giugno molto interessanti per i sentimenti e, tuttavia, dal punto di vista del lavoro siamo ancora in una fase sperimentale. Il Toro è molto forte deciso con questo Saturno che resta ottimo fino alla fine di quest’anno. Proprio la fine dell’anno poi darà modo di sviluppare questo grande progetto di cui non dovete avere paura. I Gemelli hanno una settimana confusa e di lotta, si vuole provocare una persona che ha messo il segno con le spalle al muro e gli ha fatto del male. Nell’ambito lavorativo non sono infrequenti rapporti di conflittualità. Martedì e mercoledì saranno giornate importanti che daranno l’opportunità di discutere di situazioni rimaste bloccate da tempo. L’amore non si dimenticherà del segno. Venere sta per preparare un piattino speciale. In amore il Cancro deve essere più presenti nella vita di una persona. L’amore si vive tra alti e bassi. Chi ha vissuto un doppio amore ora è più tranquillo ma tuttavia ha passato una prima parte del mese pesante.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre ascoltando quanto raccontato da Paolo Fox nel suo oroscopo. Il Leone questa settimana può contare su Venere e Giove in ottimo aspetto, sul Sole. Questo potrebbe essere un problema anche in amore. Si pongono in amore con un atteggiamento un po’ piccolo nei confronti di altri. La Vergine nonostante la Luna nel segno la settimana è impegnativa per quello che concerne il lavoro. Non vuole che le relazioni non funzioneranno ma tutta l’attenzione è riposta sulle questioni pratiche. Questo è un tema dominante nell’oroscopo. Anche in amore si pensa che si vuole bene ma si devono mettere a posto le questioni pratiche ed economiche. Questa volta non è direttamente il segno a cambiare qualcosa. La Bilancia avrà la Luna nel segno da martedì, nella classifica di fine maggio era inserita tra i segni più forti. Questo significa che alcune responsabilità saranno in arrivo. C’è grande interesse nei confronti del segno ma si pensa che ci sia una forma di irriconoscenza, soprattutto rispetto a quello che è stato fatto. Adesso non si deve pretendere, ma si vuole che siano gli altri a mostrare qualcosa di buono. Chi lavora in proprio avrà un buon successo personale. Lo Scorpione con Mercurio favorevole si possono avere risposte che non avete mai avuto prima. Anche in amore tra qualche giorno inizia una fase che sarà un po’ intrigante. Bisogna ricordare che in questo momento pensate molto a questioni di soldi o economiche, o si guadagna meno o ci sono state molte uscite. Molti possono pensare di rivedere questioni economiche e questo discorso vale anche per il segno Acquario. Giovedì e venerdì si potrebbe avere una buona ispirazione. Tutto quello che inoltre si stava facendo non potrà più essere fatto. Ci sono dei tagli. Se c’è qualcuno che ha un mutuo in corso deve stare attento. Venere non è più opposta e riporta passione.



