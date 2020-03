OROSCOPO PAOLO FOX OGGI 16 MARZO 2020/ Scorpione, Bilancia, Capricorno e…

Oroscopo di Bilancia, Scorpione e Sagittario: che giornata sarà?

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox l’analisi di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: dal punto di vista sentimentale ci potrebbero essere delle incertezze. Rimane molto importante cercare di tornare con i piedi a terra invece di vivere sempre con la testa tra le nuvole come capita da fin troppo tempo. In amore si deve valutare con il rapporto con la persona che si ha vicino da tempo. Scorpione: per l’amore questa è una giornata molto interessante e che può regalare delle soddisfazioni di non poco conto. Mercurio potrebbe transitare in maniera positiva e questo potrebbe portare a delle conoscenze intriganti. Sagittario: si vive una tensione in amore con il proprio partner ormai da diverso tempo. Potrebbero nascere alcuni problemi dal punto di vista legale e anche a livello economico. Il rischio è che qualcuno in famiglia stia spendendo un po’ troppo.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Scorpione, Sagittario e Pesci. Capricorno: il segno stava aspettando dei risultati sul lavoro e potrebbero arrivare proprio in questo momento. La Luna è pronta a entrare nel segno e questo potrebbe portare a un recupero non di poco conto. Si potranno prendere delle scelte importanti grazie alla voglia di mettersi in gioco. Acquario: il segno sta vivendo un momento in cui è sotto pressione ormai da troppo tempo. Si vuole uscire da questa situazione e tra poco si riuscirà ad avere una svolta imprevista e in grado di portare una ventata di serenità. Pesci: il segno è in un momento in cui è un po’ sopra le righe con agitazione che portano anche a dei problemi con il proprio partner. Questa situazione di tensione si potrebbe anche riversare sul lavoro, non si deve discutere con colleghi che in questo periodo stanno vivendo un momento altalenante.



