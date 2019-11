OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi lunedì 18 novembre: Bilancia, Gemelli, Scorpione, Pesci

Oroscopo lunedì 18 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, lunedì 18 novembre 2019, protagonista sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, ecco cosa ha detto segno per segno. L’Ariete si trova di fronte a stelle importanti che obbligano i fare alcune riflessioni sul campo dell’amore. Il Toro è decisamente stanco e non riesce a fare le cose con autonomia e tranquillità. I Gemelli sono pronti a partire alla grande in questo momento con il passato che sembra essere stato tralasciato e ormai accantonato. Il Cancro è pronto a vivere alcune polemiche, difficili da decifrare. A volte però il rischio è di cadere di fronte a queste solo per la voglia e il gusto di farlo. Il Leone si troverà a vivere una bella giornata di forza grazie alla presenza nell’orbita del segno di una Luna che strizza l’occhio. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 17-22 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox partendo dai segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un lunedì piacevole, quelli che vogliono fare pace ora possono darsi da fare. Bella questa parte di novembre. Più ci si muove e meglio si sta. Il Capricorno ha un inizio medio con molti favori che saranno tangibile proprio nella seconda parte del 2020. La prima parte del 2020 è di costruzione, la seconda è di realizzazione. Saturno si affaccia nel corso dell’anno e l’anno apre con la congiunzione unica e interessante tra Giove e Saturno. Periodo epocale e lo sa chi ha capito che deve cambiar strada. L’Acquario ha un cielo nervoso, ci sono tante e troppe cose da fare. A volte ci si impegna per farsi vedere. Si è opposti al Leone. I percorsi finalizzati solo all’ambizione non vanno seguiti, è più importante in questo momento capire i desideri interiori. I Pesci devono scoprire i sentimenti e il lavoro, lunedì si è affaticati anche a lavoro.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina nell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha stelle che portano a parlare ora se c’è qualcosa da chiarire subito in amore. Se ci sono storie da sanare, un dubbio o magari se si è stati lontani dal partner bisogna di recuperare. Una persona che ha aiutato potrebbe essere più lontana o è proprio il segno stesso a volersi allontanare. Ci si intestardisce ma attenzione a non giocarsi l’immagine e se certe cose non vanno meglio glissare. Il Toro negli ultimi giorni ha avuto molta stanchezza fisica, riuscire a fare un po’ tutto è difficile. Il vero Toro lavora e concede anima e corpo. L’amore come sta? Ultimamente, soprattutto a ottobre, ci sono stati fastidi e Venere ora può consacrare un’amicizia da dicembre. I Gemelli partono alla grande nonostante il periodo passato sia complicato. Le stelle del segno hanno dichiarato pace fatta dopo un anno di guerre e conflitti. Si è dovuto lottare per dimostrarsi chiari, leali e lampanti. Tante accuse sono piovute. Insoddisfazioni amorose, problemi sul lavoro e problemi legali. Si deve provare a dimenticare il passato. Il Cancro ogni tanto fa polemica tanto per il gusto di farlo, si esprime così la propria originalità. Si è molto vicini al Leone e c’è una buona dose di egocentrismo. Il segno però tiene la stima per sé stesso dentro. Quando si vede che attorno non ci sono persone piacevoli si diventa polemici. Attenzione a sollevare polveroni perché si rischia di alzarne tanti e non vedere in modo chiaro.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha la Luna nel segno, buona giornata visto che Luna è in un aspetto positivo con Venere. Molte cose in più da dire e fare. La Vergine deve pensare alle novità che riguardano lavoro e amore, quando c’è un grande anno si vive una situazione che spiazza ma permette però di cambiare. A volte negli anni positivi accadono cose che apparentemente positive non lo sono proprio. Da cosa nasce cosa. Il discorso amore è rimasto sottotono. La Bilancia deve fare i conti con Saturno dissonante. Bisogna rimproverare di aver iniziato lavori che sono soddisfacenti ma tolgono energia. Si è decisamente arrabbiati perché si devono mettere idee nella testa altrui e si fa un po’ fatica. Nei fine settimana scontri. Discorsi spinosi in amore. Lo Scorpione ha un cielo che libera dalle tensioni del passato. In questi giorni cambia qualcosa nel lavoro o magari arriverà una proposta per un lavoro che non è stato mai fatto. Meglio pensare all’amore. Non si deve temere il futuro.



