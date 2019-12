Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 2 dicembre: Leone, Vergine, Gemelli, Cancro

Oroscopo lunedì 2 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta e quotidiana rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. L’Ariete guarda al futuro con sospetto, perché ci sono diverse sensazioni negative. Potrebbero esserci infatti degli intralci nel suo percorso. Luna in ottimo aspetto per i Gemelli che guadagnano una crescita non indifferente verso il futuro. Il Cancro esce da un weekend molto complicato e finalmente può voltare pagina. La Bilancia si troverà di fronte a una Luna molto interessante, ma Venere è stonata e offre delle preoccupazioni non di poco conto. Lo Scorpione si troverà di fronte a una nuova settimana che non inizierà al meglio. Mentre il Sagittario deve provare a trovare una bella intesa con i familiari anche se non sarà molto facile far collimare tutto. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio, prendendo ad esame Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete è tra i segni che guardano al futuro con maggiore sospetto non perché ci siano difficoltà ma intralci. Tutto quello che si fa in questo periodo va un po’ a rallentatore. Forse anche in amore ci sono situazioni strane. Il week-end scorso si è discusso, la serata in ogni caso permette di recuperare. Il Toro deve iniziare a guardare al futuro con interesse. Anche se si fa la stessa cosa che si fa da anni adesso riesce meglio. Sarebbe opportuno lasciar passare il lunedì. I Gemelli hanno una Luna in ottimo aspetto, ecco perché queste ore possono dare ottimi risultati. Un’idea innovativa rende più fruttuosa un’idea commerciale e si potrebbero risolvere problemi di carattere economico. Se ultimamente ci sono stati dei problemi in questi giorni grazie a denaro o a movimenti che si hanno in mente si può sanare tutto. Il Cancro questo lunedì può dimenticare un week-end inutile o faticoso. Molto conta l’ascendente. Un Cancro con ascendente di fuoco, Leone, Sagittario o Ariete reagisce. Un Cancro con ascendente Acqua è sottomesso alle stelle quindi non è così.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone si deve prendere qualche soddisfazione, alcune persone se la sono già presa, per esempio coloro che si sono separati un paio di anni fa magari si è saputo che l’ex non se la cava bene. Tornare sui propri passi non è la cosa giusta da fare. La Vergine ha l’impressione che tutto stia cambiando in positivo. Non è detto il fatto che in questo periodo non si possano avere rapporti in altre città e nuovi studi. Ci sono buone possibilità di tornare a casa con piani concreti. La Bilancia questo lunedì ha un’ottima Luna ma Venere è stonata. Manca però la presenza in amore. Ci sono due ipotesi, o si è sottoposti a stress o è il segno stesso che non vuole rispondere a una persona troppo insistente e chiede cose che adesso si voglia ma non si possa fare. Gelosia protagonista. Lo Scorpione ha una nuova settimana che non inizia in maniera fragorosa ma è probabile che il segno entro primavera possa dare impulso a quello che piace. Con Toro e Leone ci sono le dispute più forti mentre per l’amore non si sarà così cedevoli. Adesso si vogliono e si cercano certezze, emozioni e intuizioni valide.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario questo lunedì deve cercare un’intesa con i familiari, sarà più facile conciliare i pareri divergenti. Questo dipende solamente dal segno stesso. Si riescono bene a fare le cose nuove e meno bene a salvare quello che è legato al passato. Si è rivoluzionari e non conservatori. Non si deve pescare nel passato. Il Capricorno deve ingranare la marcia, dipende tutto da dove si parte. Chi ha una crisi di lavoro può contare sul fatto che non sarà messo alla porta e chi ha buoni progetti potrà crescere. In amore si deve essere più positivi e con la serata di questo lunedì si potrà gestire la serata in maniera interessante. Chi è solo da tempo e ha voglia di incontri non deve chiudersi a riccio. L’Acquario con questa giornata è pieno di cose da fare, si vuole stabilità e inoltre non si vuole aspettare. La Luna nel segno porta elettricità, si vorrebbe fare tutto ma poi magari fare solo la metà delle cose che si devono fare. In amore si è di certo indaffarati e dovete capire quello che circonda. Si è idealisti ma l’ideale che si ha in amore non ha riferimenti nella realtà. I Pesci hanno una fantasia che porta lontano, gennaio è un mese importante e per le emozioni l’oroscopo è grande, marcia in più in amore e dicembre non lo è più. Ogni tanto si vivono malinconie, serve conforto psicologico e spirituale.



