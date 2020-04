Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 20 aprile 2020/ Ariete, Capricorno, Toro e Acquario

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Ariete giornata da dimenticare?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 20 aprile 2020. Ecco quanto detto per l’Ariete. Questo segno questa settimana ha iniziato con il passaggio della Luna nel segno. Ora si tratta certamente di una buona notizia o un segnale che è in arrivo la voglia di riscossa. Ci sono già in mente progetti o c’è voglia di ribellarsi anche se fino ad oggi si è stati attenti a certe situazioni. Si vuole che molti siano il più chiari possibile con sé stessi.

Capricorno fortunato sul lavoro? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox

Il Capricorno è forte, il Sole è favorevole, molto dipende dalle basi, un famoso Capricorno con una grande azienda ha raddoppiato i suoi guadagni. Un reality importante è stato vinto da una Capricorno. Reagiscono alle tensioni con una grande voglia di riemergere.

Toro, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox per il Toro. Questo segno deve credere in un’estate vincente e anche se il periodo è di prova per tutti. Per il mese di maggio il Toro ha una soluzione, i prossimi tre mesi per il momento non sono deludenti ma ricchi di indecisioni. La situazione che si vive è calzante con quello che era stato anticipato prima. In primavera c’è una fase di calo e con le stelle si può osservare l’effetto e la causa può essere molteplice.

Pubblicità

Acquario, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

L’Acquario secondo l’oroscopo di Paolo Fox deve contare fino a 10 prima di parlare perché rischiate di buttare all’aria cose importanti per il futuro. Non si vuole discutere con persone che non hanno testa, sarebbe un inutile perdita di tempo. Forse è il caso di avere un po’ di pazienza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA